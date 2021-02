La onlus si scioglie e dona il suo patrimonio all'ospedale di Chioggia

Il patrimonio dell’onlus all’ospedale clodiense: l’associazione “Chioggia contro il melanoma” si scioglie e fa l’ultima donazione all'Ulss 3. Sono 26 mila euro da destinare alla cura e alla diagnosi delle patologie dermatologiche, più una strumentazione all'avanguardia da 11 mila euro per mappare i nei. L’associazione clodiense cessa l'attività dopo dieci anni di raccolte benefiche e mercoled' mattina, a Chioggia, ha consegnato ufficialmente al direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben la sua ultima donazione.

Oltre ai 26 mila euro, l’associazione ne ha investiti quindi 11 mila per dotare l’ospedale di una nuova apparecchiatura per il controllo dei nei. È una strumentazione tecnica destinata al servizio di dermatologia dell’ospedale: un dermatoscopio, tre macchine fotografiche per documentare i nei, un pc notebook, una stampante, un software “dermatologico” per il tracciamento dei nei e un software per il trasferimento wireless delle immagini. «Ringrazio l’associazionenon solo per questo ultimo gesto di vicinanza nei confronti dei nostri pazienti - ha detto Dal Ben -, ma per tutti gli atti di generosità che ha indirizzato in questi anni di attività alla nostra azienda sanitaria». Un ultimo atto che l'associazione si era preposta nella stesura del suo statuto: «destinare tutti gli eventuali avanzi di cassa alla lotta contro il melanoma - ha detto il presidente della onlus Marino Ioseffini a nome di tutti i soci -. In questo ci è stato di grande aiuto il dottor Dal Ben, che ci ha assicurato che la donazione e l’attrezzatura saranno utilizzate all’ospedale di Chioggia per un’attività di visite dermatologiche gratuite finalizzate alla prevenzione e diagnosi del melanoma».