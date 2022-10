Grande successo per "Pane in piazza": raccolti 7mila euro per Anffas

Settemila euro per Anffas Mestre. È calato simbolicamente il sipario sulla quarta edizione di "Pane in piazza", la manifestazione organizzata dall’associazione panificatori di Venezia e provincia e da Confcommercio Mestre nel fine settimana del 24 e 25 settembre scorsi in piazza Ferretto e presso il Museo del Novecento M9.

Il ricavato della vendita benefica dei prodotti da forno, realizzati dalle sapienti mani dei maestri panificatori provenienti da tutta Italia, è stato donato ad Anffas Mestre Onlus, associazione impegnata nel fornire sostegno, accoglienza e inserimento sociale a persone adulte con disabilità, anche attraverso la gestione di alcune strutture residenziali. La grande partecipazione di pubblico ha permesso di raccogliere ben 7mila euro, donati simbolicamente ai responsabili dell’associazione: l’“assegno” è stato consegnato dal presidente dell’associazione panificatori di Venezia e provincia e di Confcommercio Mestre Massimo Gorghetto.