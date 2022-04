Conad dona 10mila euro alla parrocchia di Sottomarina

Il nuovo Conad di Sottomarina ha donato 10mila euro alla alla parrocchia di Beata Vergine della Navicella in occasione dell’inaugurazione, giovedì 31 marzo, del nuovo supermercato Spesa Facile .

Dopo il taglio del nastro, avvenuto all’interno del negozio, la cerimonia si è spostata nella canonica della parrocchia per la consegna dell’assegno. Sono intervenuti il Sindaco di Chioggia Mauro Armelao, l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad Luca Panzavolta, il Vescovo di Chioggia S.E. Mons. Giampaolo Dianin, il socio Conad gestore del negozio Stefano Marzola e il parroco di Beata Vergine della Navicella don Marino Callegari, che ha ricevuto la donazione. Presenti anche i vertici della Caritas locale e il consigliere regionale Marco Dolfin, in rappresentanza dell’organo legislativo della Regione Veneto.

«Un grazie a Conad e al socio gestore del punto vendita per l’investimento che va ad arricchire l’offerta nella nostra città — ha dichiarato il Sindaco Mauro Armelao —. La prima grande soddisfazione è stata che con questo rinnovamento si è creata nuova occupazione, con 5 nuove assunzioni che hanno portato a 35 i dipendenti del punto vendita. La seconda è l’impegno di Conad per il sociale sotto forma di donazioni nei confronti di associazioni della nostra città. Questo vuol dire essere parte integrante della nostra comunità clodiense. Sono sicuro che anche in futuro collaboreremo insieme ad altri progetti importanti per il bene del nostro territorio».

Il Conad Spesa Facile di Sottomarina ha riaperto dopo una ristrutturazione completa. Le novità riguardano la pescheria, che ora dispone del banco servito, e l’introduzione del sistema “Speedy Spesa” che consente ai clienti di completare gli acquisti con semplicità in totale autonomia. L’area vendita è di circa 1.100 metri quadri. All’interno del negozio i clienti trovano tutti i punti di forza del marchio Conad, leader di mercato in Italia: la gastronomia con vasto assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare, l’ampia offerta di carni nella macelleria self service, la freschezza del reparto ortofrutta e la grande attenzione alle referenze del territorio veneto come salumi, formaggi e vino.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21; domenica dalle 7,30 alle 21.