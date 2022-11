L'ospedale Civile apre le porte ai donatori di sangue nel giorno della Madonna della Salute

Oggi, lunedì 21 novembre, si è tenuta l'apertura straordinaria del centro trasfusionale dell'ospedale Civile di Venezia in occasione della festa della Madonna della Salute: porte aperte ai soci donatori così da permettere di donare sangue, durante la giornata, anche a chi in altri momenti non può farlo. Ben diciannove sono state le sacche di sangue raccolte, su ventuno postazioni disponibili.

È inoltre partita la distribuzione del calendario 2023 dell'Avis Lagunare a tutti i donatori con dodici bellissime fotografie di Venezia donate dal fotografo Riccardo Roiter Rigoni, che impreziosiranno i mesi del prossimo anno rendendo il calendario un pezzo da collezione per chi ama la città lagunare. «Non possiamo che ringraziare Riccardo Roiter Rigoni per la donazione delle foto» ha affermato Patricia Springolo, presidente Avis comunale di Venezia.