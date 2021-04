Dieci tablet all'azienda sanitaria: serviranno per le videochiamate dei pazienti

Giovedì mattina una delegazione del club Rotary di Portogruaro, composta dalla presidente Teresa Cariello, dai soci Liborio Galante e Rosario Pignalosa, ha donato all'Azienda sanitaria 10 tablet per l'ospedale cittadino. Ad accoglierli c'erano il direttore generale Mauro Filippi e i direttori delle unità operative ospedaliere.

Dispositivi per effettuare videochiamate

«Questi tablet per i pazienti- ha spiegato la presidente Cariello – intendono ribadire la vicinanza e la particolare attenzione rivolta al nostro ospedale e all'Azienda sanitaria». «Un gesto che sicuramente i pazienti apprezzeranno, in quanto - ha sottolineato il direttore generale Mauro Filippi –specialmente nei periodi di limitazioni agli accessi, a causa della pandemia, chi trascorre vari giorni in un letto di ospedale ha bisogno di rapportarsi con i propri familiari e non sempre è possibile. Questi tablet ci permetteranno invece di fare questo con una semplice videochiamata. Il paziente farà tutto senza dover spostarsi dal proprio letto». In questi giorni i 10 tablet verranno forniti di rispettiva sim e distribuiti nelle varie unità operative ospedaliere.