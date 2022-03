Raccolta fondi per il popolo ucraino a Martellago

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

L'associazione "Cittadini non distratti", con il patrocinio del Comune di Martellago, organizza una raccolta fondi per il popolo Ucraino colpito dalla guerra. Domenica 20 marzo, dalle 10 alle 16, sarà presente in piazza Bertati con i suoi volontari: a fronte di una donazione di 5 euro, a ogni cittadino sarà consegnata una piantina.

L'intero ricavato della giornata sarà versato in un conto corrente comunale destinato all'emergenza. Chi volesse donare, può farlo anche inviando la propria donazione in denaro all'Iran IT96 B087 4902 0000 0000 0463 365.