Fascismo, Anpi Venezia: la maggioranza regionale prenda posizione su Donazzan

L'Anpi di Venezia critica l'assessore regionale all'Istruzione, formazione e lavoro, Elena Donazzan, condannandone l'intervento alla trasmissione radiofonica "La Zanzara" su Radio24 di venerdì, quando l'assessore ha intonato il brano "Faccetta nera". «L'arroganza con la quale ha rivendicato l'appartenenza al fascismo - scrive il presidente provinciale di Anpi, Diego Collovini - si è manifestata citando le parole dello zio soldato: "nella vita si giura una sola volta", con le quali ha voluto sottolineare ancora una volta che il fascismo "è un affare di famiglia"».

«L'Anpi - comunica Collovini - deplora questo atteggiamento e il modo con cui l'assessore regionale esprime le sue idee, ma ancor più sente di condannare il termine "goliardico", da lei usato, per giustificare il suo canto e con il quale ha voluto ricordare il passato coloniale e la guerra espansionistica in Africa. Ha ritenuto anche goliardica sia stata la campagna coloniale in Libia, Etiopia e quindi in Abissinia? Gli Stati dove furono perpetrati, dalle truppe italiane, genocidi e i soprusi più atroci, nonché impiegate le bombe all'iprite (gas tossico) vietate dalla convenzione di Ginevra».

E anche il paragone tra "Bella Ciao", «canzone di libertà e democrazia», e "Faccetta nera", che secondo Donazzan raccontano «due storie diverse, ma entrambe italiane», denigra tutta la Resistenza, sostiene Collovini, che conclude: «Anpi si aspetta dalle forze democratiche che governano la Regione una presa di posizione forte e risoluta, perché l'assessore rappresenta tutta la Regione Veneto, e dicano i partiti di governo regionale se condividono il pensiero di chi ha le deleghe all'istruzione e alla formazione e al lavoro, appunto il lavoro su cui è fondata la nostra Repubblica e vorremo che lo fosse anche per la Regione Veneto».

Ancora più dura la Cgil, che chiede al presidente della Regione di ritirare le deleghe a Donazzan: «Non è la prima volta che l’assessore esterna la propria dichiarata fede al fascismo - dice Ivan Bernini, segretario della Fp Cgil Veneto -. Coerenza vorrebbe che se hai giurato fedeltà alla Repubblica Italiana ed alle sue libere istituzioni, osservandone la Costituzione e le leggi, non puoi al tempo stesso dichiararti orgogliosamente fedele a quei valori che continuano a negare la Costituzione. Ma siccome essere coerenti, rinunciando a migliaia di euro, è cosa che pochi fanno, ci aspettiamo che non arriveranno le dimissioni dell’assessore. Per tali ragioni riteniamo debba essere il presidente della Regione Veneto a ritirare le deleghe all’assessore Donazzan e a ricomporre la giunta».