Donne che lavorano: una questione ancora aperta ciclo di proiezioni dedicato al tema del lavoro e delle donne

VENEZIA, 19 settembre 2023 — Al via il ciclo di proiezioni “Donne che lavorano: una questione ancora aperta” per avviare un dibattito con la cittadinanza sugli ostacoli che le donne affrontano ancora oggi sul posto di lavoro. Una rassegna che si compone di quattro appuntamenti serali, arricchita dalla presenza di ospiti, realtà associative e aziende per dare corpo alla discussione sulla questione lavorativa femminile nel territorio veneziano, dentro e fuori il grande schermo, a partire dalle suggestioni dei titoli proposti. Seguirà un momento di convivialità.

Il primo appuntamento si terrà il 25 settembre alle ore 19.30 presso il Teatrino Groggia a Venezia. Due ospiti di eccezione introdurranno il film: Alessandra Minello, demografa e autrice di “Non è un Paese per Madri” (Laterza, 2022) e Camilla Gaiaschi, sociologa e autrice di “Doppio Standard” (Carocci, 2022), alla presenza di Luciana Milani in rappresentanza del Premio Valeria Solesin. La Direzione Coesione Sociale, Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, in collaborazione con le FEMS du Cinéma, presentano "Donne che lavorano: una questione ancora aperta", una rassegna di quattro appuntamenti serali dedicati al tema del lavoro e delle donne. La parità salariale è ancora un miraggio? Come conciliare vita lavorativa e familiare? Quali sono le conseguenze che colpiscono le donne, considerate le principali - se non uniche - responsabili del lavoro di cura? Quali sono le condizioni di lavoro che generano disuguaglianze? Come possiamo identificare e combattere la discriminazione sul lavoro? Ci sono nuove forme di schiavitù? Come si riconoscono e quali sono le modalità per contrastarle? Queste sono solo alcune delle domande che la rassegna intende approfondire per addentrarsi nel complesso tema del lavoro per le donne, analizzando i molteplici ostacoli e limiti che hanno incontrato e, in molti casi, continuano a incontrare.

La rassegna "Donne che lavorano: una questione ancora aperta" è la seconda edizione di “UNA CITTA’ CHE SI-CURA”, iniziativa avviata dalla Direzione Coesione Sociale, Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza nel 2022. Il progetto è stato lanciato per rispondere alla necessità di costruire e rafforzare la rete cittadina, sviluppando nuove collaborazioni tra i servizi della città di Mestre e il terzo settore. L'obiettivo è stato quello di creare un tessuto cittadino di legami generativi e di processi efficaci per affrontare le attuali complesse sfide sociali. In continuità con la riuscita edizione del 2022, l'organizzazione dell’appuntamento 2023 mira non solo a consolidare la rete esistente ma anche creare le condizioni per una crescita collettiva: la cura delle relazioni, personali e sociali, è il presupposto e al contempo la metodologia, affinché la cittadinanza si senta più partecipe e sicura nel proprio territorio. Ci si interrogherà sulla questione del lavoro e in particolare sul lavoro femminile, con le sue potenzialità e le sue criticità. Attraverso i film, si parlerà dei ritmi impossibili da mantenere richiesti alle donne, delle battaglie per l'accesso a settori e professioni un tempo riservati esclusivamente agli uomini e ancora oggi poco rappresentativi dell’universo femminile e dei suoi talenti, ma anche del riconoscimento del proprio valore professionale e della lotta contro le discriminazioni sul posto di lavoro. Il lavoro rappresenta una delle sfide più importanti del nostro tempo ed è pertanto necessario creare uno spazio e un tempo dedicati al dibattito su questo tema nelle sue diverse declinazioni.

La rassegna intende pertanto dare visibilità a temi quali la tutela dei diritti nelle gravi forme di sfruttamento, il lavoro dignitoso e la riduzione delle disuguaglianze attraverso l’inclusione sociale e lavorativa, sensibilizzazione e conoscenza del fenomeno della tratta di esseri umani. L’iniziativa intende raccogliere la cittadinanza al cinema e usare questo spazio per la discussione e la costruzione di comunità, uno spazio aperto al dibattito, all’ascolto, e alle proposte. Già nella precedente edizione il cinema si è rivelato uno strumento estremamente efficace non solo per catalizzare l’attenzione delle persone ma anche per stimolare una condivisione tra gruppi molto eterogenei e il confronto autentico parte proprio dalla diversità. La rassegna sarà arricchita dalla presenza di ospiti, realtà associative e aziende che contribuiranno alla discussione sulla questione lavorativa femminile, con un focus speciale sul territorio veneto. La questione lavorativa femminile vale per tutte le donne, ma ancora di più per le donne che escono da un’esperienza di grave sfruttamento o di violenza. È per questo che dobbiamo costruire uno spazio dedicato e un tempo per discutere di questi temi e per promuovere una maggiore consapevolezza sulla questione lavorativa delle donne.

Di seguito il programma completo delle proiezioni: 25 settembre, ore 19:30, Teatrino Groggia a Sant’Alvise, Venezia - "Full Time" di Eric Gravél (2021) Conciliazione vita privata e vita lavorativa: come cambiano gli equilibri dopo la maternità 4 ottobre, ore 20:45, Cinema Dante, Mestre - "Fiore del Deserto" di Sherry Hormann (2009) Emancipazione femminile attraverso il lavoro 18 ottobre, ore 20:45, Cinema Dante, Mestre - "Made in Bangladesh" di Rubaiyat Hossain (2019) Gli strumenti di lotta contro lo sfruttamento del lavoro, con un focus speciale sul lavoro femminile 8 novembre, ore 17.00, Cinema Dante, Mestre - "La Candidata Ideale" di Haifaa Al-Mansour (2019) Il potere politico delle donne e il loro pragmatismo Seguiranno momenti di convivialità informali con tisane e biscotti. La rassegna è curata da Sara Civai, Maria Parisi e Gabriella Traviglia dell’associazione FEMS du Cinéma. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.femsducinema.it. PER APPROFONDIRE PROIEZIONI Venerdì 25 settembre ore 19:30 Teatrino Groggia Venezia - Proiezione di “Full Time” di Eric Gravel (2021) Conciliazione vita privata e vita lavorativa: come cambiano gli equilibri dopo la maternità. Julie fa di tutto per crescere i suoi due figli in campagna e mantenere il suo lavoro in un hotel di lusso parigino. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in pericolo. Così decide di lanciarsi in una frenetica corsa contro il tempo, con il rischio di inciampare. Premiato alla 78 edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti per la Miglior regia e la Miglior interpretazione femminile di Laure Calamy. Introducono Alessandra Minello, demografa autrice di “Non è un Paese per Madri” (Laterza, 2022), Camilla Gaiaschi, ricercatrice autrice di “Doppio Standard” (Carrocci, 2022) e Luciana Milani (Premio Valeria Solesin). Mercoledì 4 ottobre ore 20:45 Cinema Dante, Mestre - Proiezione di “Fiore del Deserto” di Sherry Hormann (2009) Emancipazione femminile attraverso il lavoro Waris Dirie nasce in un villaggio della Somalia da una famiglia di nomadi con dodici figli dove subisce l’infibulazione più o meno a cinque anni: a tredici il padre la vende a un uomo di sessant’anni: Waris non accetta quel destino, fugge a Mogadiscio e poi a Londra, nella residenza di uno zio ambasciatore lavorando come cameriera. Quando l’uomo viene richiamato in Somalia, lei decide di restare in Inghilterra. Sola e analfabeta si guadagna da vivere con mestieri umili. Si iscrive a una scuola serale finché un giorno un fotografo, Terry Donaldson, la convince a posare. All’improvviso il suo destino cambia dando inizio a una fortunatissima carriera di fotomodella. Al culmine del successo, Waris ha trovato il coraggio di raccontare la propria storia e oggi è la portavoce ufficiale della campagna dell’ONU contro le mutilazioni femminili. Introduce Laura Scarpa, ideatrice della Fashion Week e direttrice di Venezia da vivere, con un intervento basato sulla propria esperienza di vita nella moda dal titolo “Il lavoro come via per l'autonomia e la realizzazione di sé”. A seguire un breve video di introduzione della produttrice del film Evelin Bruges. Con la partecipazione di Fosca Parisi di Atelier 23 e di Daniela Lombardo di Made with Patience, che presenteranno al pubblico una loro creazione realizzata per l’occasione durante l’evento. Mercoledì 18 ottobre ore 20.45 Cinema Dante, Mestre - Proiezione di “Made in Bangladesh” di Rubaiyat Hossain (2019) Proiezione in occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani. Gli strumenti di lotta contro lo sfruttamento del lavoro, con un focus speciale sul lavoro femminile Shimu, 23 anni, lavora in una fabbrica di abbigliamento a Dhaka, in Bangladesh. Di fronte alle difficili condizioni di lavoro, decide di fondare un sindacato con le sue colleghe. Nonostante le minacce della direzione e la disapprovazione del marito, Shimu è determinata ad andare avanti. Insieme le donne devono lottare e trovare un modo per ottenere rispetto sul lavoro. Mercoledì 8 novembre ore 20:45 Cinema Dante, Mestre - Proiezione di “La Candidata Ideale” di di Haifaa Al-Mansour (2019) Il potere politico e il pragmatismo delle donne. Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità deve lottare quotidianamente contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne. In famiglia, anche se ha un padre musicista di ampie vedute, sono inizialmente le sorelle a frenarne le prospettive per il futuro perché già hanno dovuto subire il precedente dileggio nei confronti della madre, cantante ora defunta. Quando, in seguito a una serie di contingenze, Maryam si ritrova a firmare i documenti per la candidatura alle elezioni per il Consiglio Comunale, la situazione si fa ancor più complicata.

I SOGGETTI PROMOTORI Direzione Coesione Sociale, Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza del Comune di Venezia — La Direzione Coesione Sociale, Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza del Comune di Venezia hanno come obiettivo principale la tutela dei diritti e l'assistenza alle persone in situazioni di vulnerabilità. In particolare, il Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza si occupano della protezione e dell'inclusione socio-lavorativa e di integrazione delle persone che sono vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, sessuale, nell'accattonaggio e in attività criminali forzate. L'equipe Protezione Sociale è partner del progetto N.A.V.I.G.A.Re., che si occupa di assistere le vittime di tratta e sfruttamento lavorativo. L'ufficio svolge un ruolo importante nella promozione dei diritti umani e nella lotta contro le violenze di genere. UNA CITTÀ CHE SI-CURA — "Una città che si-cura" è un'iniziativa del Servizio Protezione Sociale, della Direzione Coesione Sociale e del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, avviata nel 2022. L'obiettivo è di creare una rete tra la comunità per affrontare le sfide sociali attuali e future. Questa iniziativa mira a creare un senso di comunità tra i cittadini di Venezia, promuovendo la partecipazione attiva alla vita sociale della città. Inoltre, l'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sui problemi sociali e a promuovere soluzioni alternative. Il progetto si concentra sulla valorizzazione delle relazioni già esistenti nel territorio della città, e sulle risorse disponibili per affrontare le sfide sociali del presente e del futuro. Fems Du Cinéma — Le FEMS du Cinéma nascono nel 2012 come programma radiofonico universitario interamente condotto da donne, dedicato al cinema e al teatro. L'attività radiofonica rimane una componente fondamentale di FEMS, che tuttavia nel tempo si è espansa per indagare più aspetti possibili del mondo del cinema, fino ad approdare nel 2015 alla rete con il sito www.femsducinema.it. Le attività della redazione si svolgono principalmente nel territorio veneziano e comprendono interviste, proiezioni, news, rassegne e collaborazioni con realtà locali che operano nel settore, come il Cinema Barch-in www.cinemabarchin.com di cui FEMS è curatore artistico dalla prima edizione del 2020 e co-produttore. INFORMAZIONI GENERALI TITOLO — Donne che lavorano. Una questione ancora aperta.

ORGANIZZATORI — Direzione Coesione Sociale, Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza Immigrazione, Fems Du Cinéma RASSEGNA A CURA DI — Sara Civai, Maria Parisi e Gabriella Traviglia di Fems Du Cinéma SEDE — Teatrino Groggia (solo 25/9) e Cinema Dante INAUGURAZIONE — Lunedì 25 settembre ore 19:30 PROIEZIONI — 4 ottobre, 18 ottobre alle ore 20:45, , 8 novembre alle ore 17.00 INGRESSO — Libero SITO WEB — https://www.femsducinema.it/