Noventa, la dottoressa Palma Carducci cessa l'attività di medico di base

Il 31 marzo la dottoressa Palma Carducci, con ambulatorio a Noventa di Piave, cesserà l’attività di medico di medicina generale; i propri assistiti, informati in questi giorni con sms e lettera al domicilio, dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico di famiglia tra i disponibili nel proprio ambito territoriale. Potranno optare nahce per la dottoressa Angela Pacchin, che si insedierà nel territorio il primo aprile.

Per agevolare l'utenza nelle operazioni di cambio medico, Ulss 4 in accordo con l’amministrazione comunale, attiverà una postazione per il ritiro della documentazione e l’eventuale supporto nella compilazione delle richieste. La postazione sarà collocata nel “Centro polivalente e per anziani” di via Guaiane 37, aperta da martedì 4 aprile e nei giorni 6, 11, 13, 18 e 20 aprile (con orario 9.30 - 11.30 e 14.30 - 17.00). Agli assistiti verrà chiesto di esibire un documento di identità e l’eventuale delega.

Gli assistiti possono anche effettuare la scelta del nuovo medico in autonomia: da computer (non dispositivo mobile) collegarsi al sito internet www.sanitakmzerofascicolo.it dove nell’apposita sezione viene visualizzata la lista dei medici disponibili ed è possibile effettuare la scelta; rivolgendosi agli sportelli di anagrafe sanitaria presenti nelle sedi distrettuali dell’Ulss 4 previa prenotazione da effettuarsi tramite la nuova piattaforma MyPrenota; inviando la richiesta del cambio medico tramite mail ad uno degli indirizzi di anagrafe sanitaria indicati nel sito dell’Ulss 4, nella sezione "Strutture - Distretto".