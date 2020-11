Dpcm da venerdì. Brugnaro: «Alle 19 cambiata ancora la programmazione Actv. Sfiniti»

L'amministrazione comunale veneziana dirama un comunicato mercoledì, specificando i divieti previsti dal Dpcm per la fascia gialla, non sapendo ancora quando entrerà in vigore in Veneto, e quali misure adottare per organizzare il trasporto scolastico. In fascia di rischio gialla le superiori osservano la didattica a distanza al cento per cento infatti, perciò gli istituti restano chiusi. Questo si viene a sapere solo alle sette di sera, con la comunicazione in diretta del premier Conte. La Dad è al 75% per le superiori, giovedì, e servono più mezzi. «Ore 19 - scrive il sindaco in un post Twitter - in questo momento cambia l’entrata in vigore del Dpcm: si comincia da venerdì 6 novembre. Perciò il 5 novembre tutto rimane invariato. Le scuole superiori sono aperte, noi cambiamo ancora la programmazione Actv. Siamo sfiniti». Ecco una sintesi in tabella delle disposizioni per la fascia gialla valide per la Regione del Veneto e per il Comune di Venezia, ad oggi:

