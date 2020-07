A Venezia arriva Barch-in: il primo drive-in italiano in barca

Dal 28 luglio al 1 agosto il Bacino dell'Arsenale ospiterà Barch-in, primo drive-in italiano in barca. L'evento, nato ad aprile, in pieno lockdown, dalla proposta culturale di un gruppo di giovani veneziani, è gratuito. La rassegna si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti Covid: l'ingresso nello specchio d'acqua sarà consentito a un massimo di 50 imbarcazioni per serata, per un totale di 200 persone.

Per gli spettatori sarà obbligatoria la registrazione, la prenotazione si potrà effettuare sul sito internet www.barch-in.it. L'accesso al Bacino è in programma dalle ore 19 e sarà gestito in un arco temporale pensato per garantire l'afflusso delle imbarcazioni secondo le prescrizioni in merito al distanziamento sociale. Durante la fase di ormeggio sono inoltre previsti momenti di intrattenimento musicale; in attesa dell'inizio delle proiezioni sarà possibile ordinare un aperitivo o la cena da consumare direttamente sulla barca. Per coloro che sono invece sprovvisti d’imbarcazione propria, è stata prevista la possibilità di salire a bordo, sempre rispettando il distanziamento sociale, di barche messe a disposizione dalle remiere, società e associazioni che sostengono il progetto.

I film ripercorrono il tema del rapporto tra l’uomo, l’acqua e l’arte marinaresca, avvicinandosi e allontanandosi dall’epicentro “Venezia” con una scelta tra film, documentari, cult e blockbuster. Ogni proiezione sarà introdotta da una presentazione con ospiti e momenti di intrattenimento.