Oltre 300 tamponi al giorno nel nuovo drive through al PalaExpo

Una media di trecento tamponi al giorno, due settimane di attività senza code né disagi: il drive through del PalaExpo, avviato all'inizio di luglio, conferma che il grande padiglione di Marghera è luogo ideale per ogni attività della campagna anti-covid. «Ora abbiamo la conferma che è il luogo ideale anche per l'esecuzione dei tamponi ai cittadini che giungono in auto: - ha detto il direttore generale, Edgardo Contato - il Padiglione è circondato da una strada soprelevata che lo "fascia" completamente, e quindi perfettamente accessibile alle auto».

Il nuovo drive through al PalaExpo

È in uno slargo di questa strada soprelevata che è stata posizionata la parte esterna del punto tamponi, quello dove transitano e si fermano gli utenti per l'esecuzione del test. «Tutto il lavoro degli operatori si svolge invece all'interno, - ha proseguito il dg - nello spazio che si affaccia sullo slargo; poco più avanti un allargamento ulteriore della carreggiata soprelevata si propone come luogo ideale di attesa per l'esito degli esami effettuati».

Solo nel primo giorno di attività, il primo di luglio, il drive through ha fatto meno di duecento tamponi, fermandosi a 187. Da lì in poi il numero di test quotidiani ha superato quota 200, con una media di 308 tamponi al giorno. Dall'1 al 17 luglio, sono stati così esguiti ben 5236 tamponi; il giorno record è stato il 14 luglio, con 384 test effettuati.

La particolare logistica del PalaExpo permette alla squadra di operatori di lavorare all'interno, dov'è stata costituita una postazione completa con 16 piattaforme diagnostiche, che lavorano in batteria per la processazione dei test. L'attività del drive through si snoda lungo tutta la settimana, con orario 8.30-19.00 dal lunedì al sabato, e dalle 8.30-15.00 la domenica. Per garantire la piena operatività del drive through del PalaExpo sono impegnati costantemente due operatori amministrativi, che vengono affiancati da un numero variabile di infermieri, da tre a cinque.