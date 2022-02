Sicurezza e spaccio, interrogazione in consiglio: «Intervenire è una necessità»

«I problemi legati alla sicurezza di rione Piave, via Cappuccina e laterali e di una parte di Marghera sono sempre più evidenti e creano disagi crescenti alla cittadinanza. Lavorare anche con interventi sociali, culturali e di rigenerazione urbana è una necessità». Sono le parole di Paolo Ticozzi, consigliere del Pd di Venezia, che ha presentato un'interrogazione sul tema della sicurezza e, in particolare, sul fenomeno legato allo spaccio di droga.

«Negli anni è stato ridotto il numero degli operatori che se ne occupano, il numero delle uscite che questi effettuano in strada e della formazione che viene loro erogata - aggiunge -. Emerge un’altra situazione a cui occorre porre rimedio, ovvero la carenza di ulteriore formazione e aggiornamento professionale specifico per questi operatori negli ultimi anni. Gli interventi sociali, di riduzione del danno, cura e di reinserimento verso le persone che usano droghe dovrebbero essere centrali per migliorare sia la loro qualità della vita sia quella dei residenti delle aree in cui stazionano, tuttavia dai dati emerge una drammatica riduzione del numero di operatori che si devono occupare di questi interventi e dell’attenzione del comune verso questi ultimi».