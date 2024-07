Il drone show a sorpresa in omaggio alla festa del Redentore | VIDEO

Aperol celebra la festa del Redentore con un inaspettato spettacolo di droni luminosi che, a sorpresa, ha sorvolato il Bacino di San Marco nella serata di venerdì 19 luglio.

Alle ore 22, 1500 droni luminosi hanno colorato di arancione il cielo di Venezia. Dal leone alato, simbolo della città, fino a una maschera del Carnevale, alla voga alla veneta e al campanile di San Marco, i droni hanno creato suggestive immagini e giochi di luce. Lo spettacolo è proseguito con la rappresentazione di una bottiglia di Aperol e due calici, unendo i presenti in un unico grande brindisi, per concludersi con la creazione, in cielo, della scritta “Venezia”.

«Siamo orgogliosi di essere parte di un momento che rappresenta una tradizione secolare e incarna lo spirito e la cultura veneziana - dice Alberto Ponchio, direttore marketing Campari Group -. La sorpresa offerta da Aperol non è stata solo un'opportunità per brindare insieme ai veneziani, ma anche per rafforzare il legame speciale che ci unisce a questa città unica al mondo». Lo spettacolo è stato realizzato da Artech con Dronisos e reso possibile grazie al lavoro di professionisti diretti da Luca Toscano.