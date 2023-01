Airtaxi, il primo vertiporto sarà a Chioggia

Il trasporto di passeggeri e merci tramite airtaxi diventa una realtà concreta. Il progetto pilota si svilupperà sulla tratta tra l'aeroporto Marco Polo e la città di Chioggia per poi estendersi ad altre direttive, anche urbane: il passo successivo dovrebbe essere un sistema di collegamenti con vari punti della città di Venezia, come Murano, Burano, il Lido e altre isole. Per farlo si impiegheranno droni a decollo e atterraggio verticale che, nelle intenzioni dei promotori, permetteranno di spostarsi a prezzi competitivi rispetto alle alternative acquee.

È il piano di advanced air mobility del Gruppo Save, gestore dell'aeroporto di Venezia, che presto installerà il primo vertiporto del Veneto proprio a Chioggia con un impegno economico tra i 5 e i 10 milioni di euro e l'intenzione di avviare i primi voli con drone entro tre anni. Save sta lavorando al progetto tramite la società UrbanV, della quale fanno parte anche gli aeroporti di Roma, Bologna e Costa Azzurra. «È un settore innovativo e in rapida espansione - ha riepilogato Carlo Tursi, amministratore di UrbanV, presentando il progetto - che sta attirando grandi investitori e in pochi anni varrà decine di miliardi. Noi abbiamo scelto di investire nella realizzazione di infrastrutture, un network di vertiporti tra le città e le aree servite dai nostri aeroporti».

I vantaggi sono evidenti: «Il sistema di airtaxi riduce i tempi di spostamento per i passeggeri e facilita il trasporto delle merci. Compreso, ad esempio, il materiale sanitario». Inoltre «è un sistema di mobilità sostenibile, a propulsione totalmente elettrica; è sicuro e facilita l'accessibilità». Chioggia, che da questo punto di vista presenta gravi criticità, ne è l'esempio: «La città è carente in infrastrutture e paga un deficit nei collegamenti ferroviari, per non parlare della pericolosità della Romea - spiega il sindaco Mauro Armelao -. Con questo progetto la città dà una brusca accelerata verso la mobilità del futuro e colma un gap. Non si parla solo di turismo ma anche di merci, che significa togliere traffico e rischi dalle strade. Abbiamo perfino pensato ad un volo inaugurale con il pesce fresco appena pescato in mare, magari trasportandolo in un ristorante di Padova».

L'operazione, comunque, si rivolge con attenzione al segmento turistico: «Ricordo - aggiunge Armelao - che il settore è in forte crescita a Chioggia: quest'anno avremo 36 crociere contro le 13 dell'anno scorso, e la banchina portuale sarà impegnata per 80 giorni». Ci sono «tre o quattro aree» che UrbanV sta valutando per la realizzazione del vertiporto, che devono trovarsi «in posizioni strategiche, vicino ai parcheggi».

In futuro l'airtaxi perrmetterà di collegare Venezia con vari punti del Nordest, arrivando a lambire i territori di Cortina, Brescia e Bologna. Complessivamente, saranno movimentati 340mila passeggeri all’anno tramite una decina di vertiporti. «Abbiamo immaginato un futuro in cui l'utilizzo del drone diventerà abituale - spiega Monica Scarpa, amministratrice di Save - ed è certo che lo faremo, perché i progetti sono in fase avanzata. UrbanV ha dato concretezza al piano di sviluppo dei vertiporti e avviato un percorso di studio e progettazione di infrastrutture, in grado di decongestionare il traffico dell’area in cui incide il Marco Polo, ad elevato traffico automobilistico».

«Guardiamo con estrema attenzione alla nuova frontiera della mobilità aerea avanzata - conclude la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti - prova ne sia che per primi in Italia abbiamo siglato un protocollo d'intesa con l'Ente nazionale per l’aviazione civile, per lo sviluppo di advanced air mobility. Abbiamo l'obiettivo di predisporre anche un piano regionale della mobilità aerea avanzata, anche in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026».