Due startup veneziane tra le vincitrici al concorso “creativity startup 2021”

Ci sono due startup veneziane tra le vincitrici del contest “Creativity Startup 2021” promosso da “Treviso Creativity Week 2021”. Un concorso per le migliori idee di startup innovative, nuovi progetti d’impresa orientati all’innovazione, alla sostenibilità e alle nuove tecnologie.

I riconoscimenti sono stati consegnati qualche giorno fa nella sede della Provincia di Treviso, dove si è svolta la finalissima del concorso. Il secondo posto assoluto è stato conquistato dalla “Sum Solution srl” di Mestre, startup nata nel 2019 che progetta, produce e commercializza mezzi (tra cui cargo bike) a propulsione ibrida umano / elettrica. Obiettivo: incrementare la redditività di aziende e professionisti e ridurre l’impatto ambientale della logistica urbana.

Il premio speciale “A4W – Angels For Women” dedicato alla startup al femminile è stato assegnato alla “Floatin’ Flowers” di Venezia. La startup ha inventato un sistema di giardini pensili, di facile manutenzione, applicati alle fermate e ai tetti dei vaporetti veneziani, per aumentare la consapevolezza a Venezia delle aree pubbliche verdi come elementi fondamentali per la vita personale, urbana e l’armonia ambientale. Il progetto è di Anna Pellizzaro, artista originaria di San Donà di Piave, studentessa allo Iusve (dopo essersi diplomata al Liceo Artistico di Treviso).

Le premiazioni del concorso si sono svolte qualche giorno fa all’Auditorium nella sede della Provincia di Treviso. Al centro della giornata le 10 startup finaliste già preselezionate su di un totale di 40 proposte pervenute all’organizzazione del concorso. L'evento si è svolto nell’ambito della “Treviso Creativity Week 2021”, settimana di eventi ed iniziative dedicate all’innovazione organizzato da “Innovation Future School” e giunto ormai alla quinta edizione.