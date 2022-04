Torna la E-Regatta a Venezia nell'edizione 2022 del Salone Nautico

Torna a Venezia la E-Regatta, il format dedicato alla mobilità elettrica, grande successo della scorsa edizione del Salone Nautico. Quest'anno, in occasione dell'edizione 2022 della manifestazione veneziana dedicata alla nautica, torna dal 1 al 3 giugno la E-Regatta con tre giornate di gare di imbarcazioni elettriche.

Si parte con la sfilata delle barche elettriche nella città storica di Venezia, passando attraverso il meraviglioso Canal Grande. Seguiranno, poi, le gare di manovrabilità date dalle prove “slalom” e la “e-ballerina”, quest’ultima accompagnata dalla musica di ogni concorrente e, grande novità di quest’anno, la gara di velocità, che sarà costituita solo da barche monotipo e monomotore ad un pilota, riconosciuta dalla FIM (Federazione Motonautica Italiana).

A conclusione della manifestazione si terrà il convegno sulla Transizione ecologica che si aprirà con un momento di confronto e si concluderà con la sessione tecnica ove le aziende partecipanti potranno presentare le loro novità. E a chiudere, la cerimonia delle premiazioni.

«Il Salone Nautico - commenta Luigi Brugnaro - si conferma, anche in questa terza edizione, luogo di sperimentazione e innovazione. La consolidata esperienza della E-Regatta dimostra come Venezia sia veramente, a tutti gli effetti, la più antica città del futuro. Qui, nella significativa cornice dell'Arsenale, fulcro di quella Serenissima che nei suoi 1000 anni di storia ha dimostrato di essere la regina incontrastata dei mari, siamo tornati a dare lustro alle nostre eccellenze. Un omaggio alla tradizione ma ancor più la dimostrazione di voler continuare ad essere luogo dove guardare al futuro della nautica e alla continua ricerca di una sua conversione "green". Anche in questo Venezia conferma l'impegno di diventare Capitale mondiale della Sostenibilità. Non un semplice slogan, ma un vero e proprio riconoscimento per il lavoro fin qui fatto e per la visione strategica di un futuro che, anche assieme al team di E- Regatta, Venezia vuole portare avanti. Ancora complimenti a buona E-Regatta a tutti»

La E- Regatta è organizzata da Assonautica di Venezia, Associazione Motonautica Venezia, VeniceAgenda2028, Venti di Cultura e Triumph Group International in collaborazione con Vela e FIM.

Per partecipare scrivere a sales@salonenautico.venezia.it e info@assonauticavenezia.it.