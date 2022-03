Il 26 marzo a Venezia si spengono le luci per l'Earth Hour

Torna anche quest'anno l'iniziativa del WWF, Earth Hour/L’Ora della terra che invita le persone a mobilitarsi per un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti, un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta. Sabato 26 marzo alle 20.30, a Venezia come in tutti i Paesi del mondo si spegneranno le luci: un gesto simbolico per chiamare all'azione nei confronti dell’emergenza climatica e della perdita di natura.

Tutto il mondo è invitato a spegnere le luci di casa dalle 20.30 alle 21.30 e a condividere immagini sui social (#connect2earth) per una mobilitazione che unisce milioni di persone da tutto il mondo in un’unica voce per proteggere il clima e la natura e che oggi, nel difficile momento storico in cui viviamo, acquista ancora maggior forza lanciando un messaggio globale per costruire un futuro di armonia fra gli uomini e con la natura.

«Venezia si mostra ancora una volta attenta e sensibile alle tematiche della sostenibilità - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin - e si fa veicolo di un importante messaggio che possa portare ad una seria riflessione e presa di responsabilità sul consumo e sulla gestione delle risorse. Un atto dovuto e ancora più significativo in un momento storico in cui, con il conflitto in Ucraina, il tema dell'approvvigionamento energetico ha una grande eco nel dibattito mondiale. Con conseguenze tangibili anche nel nostro quotidiano. Da Venezia, Capitale Mondiale della Sostenibilità, parta anche attraverso questi gesti un messaggio di speranza. Perchè si spengano altre luci, quelle del conflitto, e torni ad illuminarci la pace»

Il programma delle iniziative

19.30 da Piazzale Roma e da S.Elena partiranno due camminate a partecipazione libera, organizzate in collaborazione con l'Associazione NordicWalkinItaly, che convergeranno su Piazza S.Marco;

20.30 - 21.30 spegnimento delle luci della Piazza S.Marco e accensione di alcuni lumini a formare il logo dell'evento WWF- Earth Hour

L'niziativa è patrocinata dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Venezia.

Per ulteriori informazioni, visita la pagina oradellaterra e la pagina facebook WWF Venezia e Territorio