Ecologia, Senato e Ambiente: premiata la classe 4^A del Liceo Galilei di Dolo

«Premiare e conoscere questi ragazzi che arrivano dalle mie terre mi ha fatto immenso piacere e rinnovo i miei complimenti a studenti e docenti che hanno prodotto un’interessante e giustamente premiato lavoro d’alto livello». Così il senatore vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon ha commentato la premiazione avvenuta ieri a Roma nelle stanze del Senato degli studenti della classe 4^A del Liceo G. Galilei di Dolo, i loro professori e il dirigente scolastico che hanno partecipato e vinto il Concorso nazionale sul tema Senato Ambiente dal titolo “Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado conducono indagini conoscitive a tutela del proprio territorio”.

L’elaborato, dal titolo “Riciclo, rifiuto questo il problema. Il caso dell'impianto di Fusina (Mira-Mestre)”, è un approfondimento sul progetto dell'impianto di riciclo dei rifiuti di Fusina, e il concorso rientra tra le attività del Senato rivolte a scuole e studenti italiani promosse per l’anno scolastico 2021-2022. Molte le domande fatte in presa diretta dai ragazzi, tra approfondimenti e curiosità anche sull’intensa attività politica svolta dal senatore a Roma, alle quali Speranzon ha risposto apprezzando la maturità e attenzione dei ragazzi. «Credo che iniziative come queste siano fondamentali per creare dei canali diretti tra i giovani e le istituzioni su un tema fondamentale e prezioso come quello dell’ecologia, dell’ambiente e del riciclo, ma anche uno stimolo per noi politici, per facilitare il confronto con loro e comprendere, sentendo dalla loro voce, cosa si aspettano da noi gli adulti di domani».