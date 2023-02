Ecommerce Nencini sport, Meta premia studio Cappello. “Case history da imitare”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Da anni Studio Cappello è partner per il digital marketing e la digital strategy di Nencini Sport, brand toscano di fitness e outdoor con un e-commerce di abbigliamento e attrezzatura sportiva da oltre 100 mila articoli a catalogo. Per aumentare le vendite on line del proprio cliente, la digital company padovana del ceo Andrea Cappello ha avviato una campagna promozionale a suo modo storica, tanto che Meta (l’azienda di Mark Zuckerberg che gestisce, tra l’altro, WhatsApp, Facebook e Instagram) ha deciso di inserire l’attività svolta da Studio Cappello tra le proprie migliori case history a livello mondiale grazie all’uso innovativo delle campagne Meta ASC (Advantage+ Shopping Campaigns).

“Nel 2022 abbiamo testato a lungo nuove funzionalità di Meta per gli inserzionisti”, spiega Andrea Cappello, ceo di Wmr Group. “Siamo riusciti a gestire al meglio le innovazioni e le nuove piattaforme messe a disposizione dal social network e se ne è avvantaggiato Nencini Sport, che ci ha dato la possibilità di utilizzare le nuove funzionalità Advantage+ Shopping su Facebook e Instagram, un’operazione pioneristica in questa fase pilota”.

Per i non addetti ai lavori, va precisato che le funzioni Advantage+ Shopping Campaign servono ai professionisti della pubblicità sul web per attivare un’innovativa campagna semi-automatica, con un unico gruppo di inserzioni, che lavora tramite contenuti video, foto e testuali prodotti sia per il remarketing (strategia pubblicitaria basata sulle azioni compiute in precedenza dagli utenti per mostrare inserzioni mirate alle persone che hanno già interagito con il brand) che per il prospecting (attività di ricerca dei nuovi clienti).

Grazie alla combinazione di vari formati Ads e alla riduzione delle audience overlap (due o più inserzioni possono avere delle persone-target in comune, ossia l’overlap) delle due campagne attivate è stato possibile ottenere una diminuzione dei costi di acquisizione e un incremento delle vendite e del Roas, il Return on advertising spend, ossia il calcolo dell’incasso reale in proporzione ai soldi spesi per la campagna pubblicitaria. Entrando nel dettaglio dell’attività svolta, l’obiettivo che si era posto l’agenzia era quello di capire se il nuovo formato di campagna proposto da Meta fosse più efficace di quelli precedenti.

I tecnici della digital agency hanno così realizzato un test mettendo a confronto due pacchetti di inserzioni diversi: il primo era quello standard, senza la nuova Advantage+ Shopping Campaign (ASC); l’altro invece ce l’aveva in pancia. Affinché il test fosse valido tutte le campagne hanno lavorato con le medesime creatività (sia lato grafico che lato copy). Inoltre, a entrambe è stato fornito lo stesso budget giornaliero, garantendo alla nuova piattaforma Meta almeno il 30% del budget della sua cella. I risultati raccolti dopo due settimane di test hanno mostrato qual era il valore incrementale nell’attivare la nuova tipologia di campagna promozionale: a parità di importo speso, le due celle hanno raggiunto un numero di utenti in linea ma la cella con l’ASC attivato aveva generato il + 31% di acquisti, il – 27% di costo per acquisto e un + 28% sul fronte del Roas.

In altre parole, si è venduto di più, spendendo meno e quindi migliorando il rapporto tra costi e risultati. Le conclusioni, che hanno meritato l’attenzione dei professionisti di Meta tanto da inserire questa case history nell’apposita pagina di Facebook tra quelle più interessanti a livello globale, sono sintetizzate da Andrea Cappello. “A permetterci di raggiungere questo risultato è stato un insieme di fattori, tra questi l’essere agenzia partner Meta con un referente a noi dedicato e l’avere attiva una solida struttura di campagne, tracciamenti e feed, efficaci e performanti”, commenta. “La principale conclusione a cui siamo arrivati tramite questi dati è che apparentemente le normali campagne di prospecting dinamico tendono ad andare anche su un pubblico di remarketing, più caldo, con un conseguente costo per sessione più basso, mentre le nuove campagne ASC lavorano maggiormente in acquisizione, su pubblici più freddi ma maggiormente propensi a convertire in tempi brevi”.

"Abbiamo provato le campagne di Advantage+ e i risultati sono stati migliori di quanto ci aspettavamo, con più conversioni del previsto e un costo più basso per le acquisizioni”, conclude Allegra Galli, ecommerce manager di Nencini Sport. “Sicuramente continueremo ad usare questo format, testandolo ancora su prodotti e target differenti”. I risultati di questo test sono oggi know how anche per Meta e le altre agenzie partner Facebook.