760 studenti veneti «diplomati» in educazione stradale

Sono 760 gli studenti di terza superiore del Veneto che quest’anno si sono “diplomati” in educazione stradale nell’ambito del progetto “La coscienza civica e il valore delle regole”. Il format, ideato da Cav e realizzato in collaborazione con la polizia stradale di Venezia, era aperto a tutti gli istituti superiori delle province di Venezia, Padova e Treviso e finalizzato a sensibilizzare i giovani ai temi della sicurezza stradale.

Per il secondo anno consecutivo, nella sede di CAV a Mestre, tra lezioni interattive in aula e “su strada” tenute da personale tecnico, professionisti del settore e agenti della polizia stradale, sono stati coinvolti 11 istituti, 5 in più dell’anno precedente: hanno partecipato, anche a più riprese, classi di diversi indirizzi, dai licei agli istituti tecnici e professionali. Al centro degli incontri rivolti ai giovani in procinto di conseguire la patente di guida, non la solita trasmissione nozionistica delle regole e dei rischi di chi corre su strada, ma la valorizzazione di comportamenti di guida consapevole rapportati al contesto autostradale, nonché la trasmissione degli aspetti più positivi e affascinanti del “diventare un conducente di veicoli”. «La formazione con le scuole, finalizzata a rendere consapevoli gli studenti dell’importanza della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della vita propria e altrui, anche attraverso la conoscenza dei ruoli e dei soggetti che concorrono a garantire la sicurezza di chi viaggia in autostrada, è un'attività che Cav promuove con il massimo impegno, perché è ritenuta di primaria importanza tra quelle messe in campo per garantire la sicurezza stradale - spiegano Monica Manto e Maria Rosaria Anna Campitelli, rispettivamente Presidente e ad di Cav –. Continueremo a investire in questi progetti».

