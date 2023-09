Efficientamento energetico, partono i lavori al centro sportivo del Marghera Calcio

Sono partiti in questi giorni i lavori di efficientamento energetico programmati dal Comune di Venezia in nove impianti sportivi della città che prevedono la sostituzione dei vecchi punti luce con moderni sistemi a LED. Dopo i due interventi ultimati la scorsa settimana a Malcontenta e in via Calabria a Chirignago, questa mattina è stato aperto il cantiere presso il centro sportivo del Marghera Calcio di via della Fonte a Marghera, dove il vicesindaco di Venezia e assessore allo Sport Andrea Tomaello si è recato in sopralluogo insieme ad alcuni tecnici del Comune.

«Venezia è prima in Italia per gli investimenti nello sport - ha spiegato il vicesindaco Tomaello - non solo grazie alla realizzazione di nuove infrastrutture ma anche per l'importante lavoro, capillare e meticoloso, di riqualificazione e ammodernamento degli impianti già esistenti sul nostro territorio. Quello di oggi è solo uno dei tanti progetti dell'Amministrazione in questo ambito, sia attuati che in programma, per rilanciare degli spazi che i cittadini utilizzano quotidianamente e sui quali per troppo tempo in passato non si è investito. Questi interventi permetteranno un risparmio generale sia per le società sportive che per il Comune».

Il progetto di riqualificazione, finanziato con 643.661 euro IVA esclusa di fondi Pon Metro – REACT-EU, interesserà nelle prossime settimane lo stadio Baracca, i campi da calcio e rugby di Favaro Veneto, il pattinodromo del Lido e i centri sportivi di Murano e Sacca Fisola, terminando i lavori entro l'autunno.