Eletta la nuova segreteria della Cgil a Venezia

Eletta la nuova segreteria della Camera del Lavoro metropolitana di Venezia. Con 91 favorevoli su 98 votanti, i nuovi segretari sono Paolo Baccaglini, Monica Zambon, Fabio Querin e Giuseppina Signoretto.

Monica Zambon, componente della Filcams (Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense, Servizi) diventa nel 2010 segretaria generale della categoria veneziana, ruolo che manterrà sino al 2018. Entra nella segreteria della Camera del Lavoro metropolitana di Venezia nel 2018, ruolo oggi riconfermato. Paolo Baccaglini, delegato Purina Nestlè, inizia il suo percorso nella Flai (Federazione Lavoratori Agroindustria). Nel 2009 entra in Filcams di cui diventa segretario organizzativo. Successivamente doventa segretario della Flai e ora entra nella segreteria della Camera del Lavoro.

Fabio Querin, già delegato e coordinatore Fincantieri, componente della segreteria Fioma (Federazione Impiegati Operai Metallurgici) e nella segreteria metropolitana della Camera del Lavoro e il suo ruolo viene riconfermato. Giusy Signoretto, componente della segreteria è segretaria generale della Flc (Federazione Lavoratori della Conoscenza) e ora fa il suo ingresso nella Cgil Venezia.

«Oggi l'assemblea - commentano Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia, Zambon, Baccaglini, Querin e Signoretto - a maggioranza, ha eletto la segreteria della Camera del Lavoro metropolitana di Venezia. Tanti sono gli obiettivi che ci poniamo per i prossimi anni. Ci impegneremo in una battaglia per la salute, tema che riguarda tutti i cittadini, nella sicurezza sul lavoro, nei diritti sociali e di cittadinanza e nella legalità nel mondo del lavoro e nella lotta a tutte le mafie».