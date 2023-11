Prevenzione cardiovascolare, esami gratuiti in piazza a San Donà

Dal 9 all'11 novembre in piazza Indipendenza a San Donà di Piave stazionerà il Truck di “Banca del Cuore”, progetto nato nel 2017 su iniziativa della “Fondazione per il tuo cuore”. Il mezzo, nell’anno corrente, ha portato in 26 città italiane la prevenzione cardiovascolare e in questo caso vede l’Ulss 4 coinvolta direttamente con i propri operatori.

Si tratta di un grande mezzo mobile, fornito di attrezzature, personale medico, infermieri e materiale informativo. Al suo interno, da giovedì a sabato un’equipe della cardiologia dell’Ulss 4, guidata da Giovanni Turiano e dalla coordinatrice Sabrina Barro, effettuerà gratuitamente l’elettrocardiogramma, il rilevamento della pressione arteriosa, dosaggio (puntura dal dito) di tutto il profilo colesterolemico, trigliceridemico, glicidico e uricemico. I partecipanti verranno inoltre istruiti alla corretta prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria e riceveranno il messaggio di prevenzione per la lotta all’ipercolesterolemia, alla prevenzione e cura della fibrillazione atriale nonché alle malattie cardiovascolari correlate.

A chi effettuerà lo screening cardiovascolare verrà inoltre rilasciata la "BancomHeart", speciale card rilasciata gratuitamente dalle cardiologie Anmco (vi aderisce anche la cardiologia dell’Ulss 4) con la quale i cittadini hanno a propria disposizione, 24 ore su 24 con una semplice connessione a internet, lo storico sanitario relativo al proprio cuore, per prendersene cura anche lontano da casa, in viaggio o quando non si ha la possibilità di raggiungere il proprio medico.