Quattro nomi in corsa per il ruolo di rettore di Ca' Foscari

Sono quattro i candidati rettori dell'università Ca'Foscari di Venezia che ambiscono a sostituire Michele Bugliesi, il cui mandato termina a settembre. Si tratta dell'attuale direttrice del dipartimento di Economia e componente del senato accademico Monica Billio, l'attuale prorettrice vicaria con delega alle Relazioni internazionali Tiziana Lippiello, il professore al dipartimento di Scienze ambientali, Informatica e Statistica Angelo Rubino e il direttore del dipartimento di Management e componente del senato accademico Gaetano Zilio Grandi.

Le elezioni si svolgeranno il 14, 15 e 16 settembre e, nel caso nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, il ballottaggio tra i due candidati più votati si terrà il 17 e 18 settembre. Per la prima volta gli elettori, ovvero docenti e ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici e i membri dell'assemblea dei rappresentanti degli studenti voteranno in modalità telematica da remoto. I candidati si presenteranno agli elettori in tre assemblee, rispettivamente l'1 settembre alle 13 a San Giobbe, il 7 settembre alle 16 all'auditorium Santa Margherita e l'11 settembre alle 14 all'auditorium Danilo Mainardi.