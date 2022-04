Elezioni Rsu: Fp Cgil prima in Città metropolitana, Cisl Fp nella Sanità e Uil Fpl in Comune

Elezioni Rsu: soddisfazioni per le Funzioni pubbliche Cgil, Cisl e Uil. La prima si conferma primo sindacato per numero di eletti e ringrazia lavoratrici e lavoratori che hanno votato nel lavoro pubblico. «Le Rsu si confermano un appuntamento molto importante che, nonostante la fase di emergenza sanitaria, ha visto la partecipazione al voto di migliaia di lavoratori, con un’affluenza media a livello metropolitano del 62,9% degli aventi diritto - commenta Fp Cgil - Siamo soddisfatti di confermarci primo sindacato negli enti locali, nelle Ipab e nei ministeri. Fp Cgil continua ad avere la maggioranza assoluta nella Città Metropolitana con il 66% dei consensi. Si conferma anche il buon risultato nel Comune di Venezia dove, pur restando secondo sindacato, cresce nei consensi passando dal 27% al 31%. Il dato del ministero della Giustizia vede la Cgil al primo posto con oltre il 40% dei consensi. «Un ringraziamento a tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che hanno dato la loro disponibilità per candidarsi e che si sono impegnati in questa campagna elettorale, senza di loro il sindacato non avrebbe alcuna forza».

Cisl Funzione Pubblica domina in Sanità e si riconferma primo sindacato per iscritti e voti nel comparto più numeroso del pubblico impiego. Grande successo nell'Ulss 4 del Veneto orientale, commenta, e nella Ulss 3 dove conferma il primato delle elezioni 2018. «Anche in questa tornata elettorale, nonostante le enormi difficoltà, il personale dell'Ulss 3 - scrive la direzione dell'azienda sanitaria - ha partecipato alle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali. I dipendenti sono quindi riusciti ad esprimere, in termini democratici e attraverso il loro voto, le figure e gli organismi attraverso cui sarà mediata la partecipazione di tutti alla vita dell'azienda sanitaria. Ulss 3, mentre porge il più sentito augurio a chi è stato eletto, e auspica che con le nuove rappresentanza possa trovare continuità il rapporto di dialogo efficace costruito in passato».

«Primi nell'IPav che è la più grande struttura dell'intera provincia e alla Francescon di Portogruaro - commenta Cisl Fp - Anche questo è un risultato straordinario per cui Cisl Fp si attesta come primo riferimento dei lavoratori sociosanitari. Importanti successi anche all'Inps, all'Inail, nelle Agenzie fiscali, Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogane e Monopoli, nei ministeri, dove si conferma l’ottimo risultato delle precedenti elezioni, e nella Cultura che a Venezia ha un valore aggiunto. In particolare ci gratifica l’esito plebiscitario avuto alle Gallerie dell'Accademia, nella direzione dei Musei del Veneto e nel segretariato regionale. Voto a senso unico per la Cisl Fp nel ministero dello Sviluppo economico. Primi anche nei Comuni di Mirano, Santa Maria di Sala, nell’Unione comuni del Miranese, Jesolo, Fossalta di Piave, Torre di Mosto. Gratificante il risultato nel Comune di Venezia dove si raddoppiano i seggi e la percentuale di voti presi nella tornata precedente. La Cisl funzione pubblica, nel ringraziare tutti i suoi candidati, eletti e non, rimane al fianco dei lavoratori per migliorare sempre più i servizi».

È grande la soddisfazione della Uil Fpl nel Comune di Venezia che nel totale dei voti di lista ha raggiunto quota 616, contro i 491 di Fp Cgil e i 261 di Cisl Fp. Nei seggi attribuiti perciò Uil ha totalizzato 13 contro i 10 Cgil e i 5 Cisl. Grande la soddisfazione del segretario generale Mario Ragno che ha festeggiato così il suo 42esimo anno di lavoro.