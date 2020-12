Elisabetta Baioni nuovo direttore dell'unità "Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori" dell'Ulss4

Il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, continua il rinnovo generazionale ai vertici delle unità operative aziendali. In questi giorni ha nominato il nuovo direttore dell'unità “Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori”: Elisabetta Baioni. E’ il nono direttore di unità nominato negli ultimi due mesi.

Dal primo dicembre Baioni sostituisce Dino Maschietto, andato in quiescenza; si è laureata in medicina e chirurgia all'università di Bologna, dove ha conseguito anche la specializzazione in neuropsichiatria infantile. Risiede nel Veneziano, ma può essere considerata sandonatese di adozione perché lavora nell'Ulss4 dal 1994, sempre nell'area della neuropsichiatria infantile. «Ringrazio in primis la direzione generale per questa importante nomina – commenta Elisabetta Baioni - . L’organizzazione dell’unità operativa sarà ovviamente sull’onda della continuità mantenendo tutto ciò che di buono è sempre stato fatto, adeguando il tutto alle realtà attuale e a quella che vivremo nel tempo».