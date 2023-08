Emergenza conclusa, chiude il Covid point di Portogruaro

Era stato aperto il 17 marzo 2020 nel parcheggio del distretto sociosanitario, ha attraversato tutto il periodo dell’emergenza Covid-19 e ora, a pandemia conclusa, il covid point di Portogruaro può terminare definitivamente l’attività. La chiusura avverrà domani, domenica 13 agosto, e rappresenterà un’altra tappa storica della pandemia che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Il covid point di Portogruaro era stato aperto inizialmente in una tensostruttura posta nel parcheggio del distretto sociosanitario poi, al fine di gestire più efficacemente l’utenza in presenza dell’elevato numero dei contagi, a giugno 2022 era stato trasferito al Polins- East Gate Park; infine a dicembre 2022, con la riduzione progressiva della trasmissione del virus, era stato trasferito nel modulo prefabbricato adiacente al pronto soccorso ospedaliero.

In questa struttura hanno lavorato personale medico, sanitario, volontari, inizialmente 6 giorni a settimana poi nelle 12 ore giornaliere 7 giorni su 7. Dal giorno di apertura il personale dell’Ulss 4 ha effettuato 201.716 tamponi per la ricerca del virus e dei contagiati posti in isolamento. Il picco massimo di attività è stato raggiunto nel mese di dicembre 2021: 18.375 tamponi ossia una media di 680 al giorno. Da lunedì 14 agosto l’utenza che avesse bisogno di effettuare il tampone per la ricerca del virus potrà rivolgersi al covid point di San Donà di Piave, in via Girardi 23.