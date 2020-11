Emergenza fino a gennaio, parcheggi gratuiti a Mirano centro e all'ospedale

I parcheggi azzurri del centro storico di Mirano e dell’ospedale in via Miranese resteranno gratuiti, con disco orario, fino al 31 gennaio 2021.

La proroga

A seguito della proroga dello stato d’emergenza per Covid-19 fino al 31 gennaio 2021, l’amministrazione comunale ha prorogato fino a quella data la sospensione della sosta a pagamento negli stalli azzurri, trasformati in parcheggi con limite di sosta di 60 minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le 20 dei giorni feriali (lunedì – sabato escluso i festivi). La trasformazione delle strisce azzurre in parcheggi con disco orario rientrava tra le misure di sostegno alla ripresa economico – sociale post emergenza Covid-19 approvate dal Consiglio Comunale il 4 giugno scorso con un documento di indirizzo condiviso. Era prevista dal 13 giugno fino al 31 ottobre ma è stata prolungata visto il perdurare della pandemia.