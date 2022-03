Emergenza Ucraina, Noale attende il probabile arrivo di 15 minori

Il Comune di Noale nell'ambito della Ciittà metropolitana si prepara ad accogliere persone rifugiate che sono in arrivo dal territorio dell’Ucraina colpita dalla guerra. Per alcuni nuclei è già prevista una prima accoglienza, ma per i prossimi giorni si prevede la necessità di ulteriori alloggi, spiega il Comune, che ha attivato il canale Telegram “Emergenze Città di Noale” sul quale inizierà la diffusione di un bollettino che ha lo scopo di informare correttamente sul divenire della situazione nel territorio comunale, fornendo costantemente i dati che saranno a disposizione e i link a iniziative e informazioni utili all’accoglienza. A Noale è previsto probabilmente l’arrivo di 15 minori con disabilità o problemi di salute e i loro famigliari. Saranno ospitati al padiglione Fassina dell'ex ospedale Calvi. La comunità ucraina di Noale è costituita da circa 50 persone che sono già state tutte contattate personalmente dalle istituzioni.

Il Comune di Noale ha attivato un conto corrente per la raccolta fondi per l’accoglienza di cittadini ucraini a Noale: IBAN IT 27 F 03069 36211100000046007 Causale: emergenza Ucraina Città di Noale, per tutti coloro che desiderassero fare donazioni per far fronte alle diverse necessità dei cittadini ucraini che stanno arrivando a Noale, per lo più mamme e bambini. In questa prima fase, per informazioni, indicazione di alloggi disponibili, disponibilità di materiali o altre segnalazioni utilizzare questi contatti del Comune di Noale: email: m.rossi@comune.noale.ve.it. Un vademecum generale per l’accoglienza di cittadini ucraini è disponibile a questo link, https://www.comune.noale.ve.it/c027026/po/mostra_news.php?id=3239&area=H&fbclid=IwAR33T4mVzP_tbrkQ_J_TCe9yuLMQ2S7h2J_SlgVkwPjk7B98FwiBveion2s, in cui è presente anche un contatto telefonico.