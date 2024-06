Emiliano Biraku nuovo presidente della Confesercenti metropolitana

Emiliano Biraku succede a Cristina Giussani alla presidenza di Confesercenti metropolitana Venezia-Rovigo. Quarant'anni, negli ultimi due anni ha rivestito il ruolo di vicepresidente dell'associazione di categoria.

«Mi impegnerò a lavorare con determinazione, passione e umiltà per rappresentare al meglio gli interessi dell’economia del nostro territorio, coniugando l’equilibrio tra imprenditori e lavoratori - ha commentato il nuovo presidente -. In un momento di grande sfida come quello attuale è fondamentale unire le forze e trovare soluzioni innovative per sostenere e rilanciare il settore». Biraku ha assicurato «azioni concrete per favorire la ripresa economica dell'area veneziana e rodigina, sostenendo e accompagnando la nascita di nuove forme d’impresa», in particolare nell'ambito dell'economia digitale, dell'audiovisivo e cinematografico.

Per Biraku, da qui al futuro, sarà necessario il lavoro di squadra tra categorie economiche, amministrazioni e comunità residenti per il benessere collettivo delle città e dei territori.

Nel passare il testimone a Biraku, Giussani ha spiegato: «In questi anni ho contribuito alla crescita di nuove giovani figure all'interno dell'associazione, che con energia, entusiasmo e impegno potranno contribuire alla costruzione di una visione più moderna e attuale del mondo dell'impresa. Per questo, auguro un grande in bocca al lupo al neo presidente».