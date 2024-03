Emirates cerca personale di volo, nuove selezioni a Mestre: dove e quando

Emirates torna a Venezia con un open day dedicato alla ricerca di nuovo personale di bordo. L’appuntamento è fissato per lunedì 11 marzo, alle ore 9, presso l’Hilton Garden Inn in via Orlanda a Mestre.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La ricerca di nuovo personale, spiega il vettore, «è pensata per coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore. La compagnia aerea invita, infatti, i neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part-time, coloro che hanno un anno o poco più di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti e le persone desiderose di intraprendere un'entusiasmante carriera in giro per il mondo».

La compagnia aerea con sede a Dubai «è alla ricerca di persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile». Il candidato, inoltre, «dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza». Tutto l'equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all'avanguardia della compagnia aerea a Dubai.

I candidati possono inviare una candidatura on-line con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili a questo link.