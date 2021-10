Emporio Rossi cresce a Nordest: operativa la nuova sede di Portogruaro

L’Emporio Ricambi Rossi, azienda operante nella fornitura di pezzi di ricambio per veicoli industriali, automobili ed oleodinamica, si espande nel territorio veneziano con una nuova filiale realizzata nella zona industriale di Portogruaro. La sede, aperta a giugno scorso, è ampia 700 metri quadri ed è organizzata secondo i moderni canoni di distribuzione, con un servizio dedicato soprattutto al mondo dei truck. In questo modo il Gruppo Rossi, la cui attività è già consolidata in Friuli Venezia Giulia, punta a sviluppare la propria presenza lungo l’asse del Veneto orientale e ad acquisire nuove quote di mercato.

I numeri del Gruppo Rossi

Il gruppo ha 70 anni di storia, oltre 60 addetti impiegati nei diversi punti vendita e ha chiuso il 2020 con un fatturato consolidato di oltre 13 milioni di euro. Con un hub che conta più di 45 mila codici e migliaia di articoli su ordinazione, la divisione udinese si estende su un’area commerciale di 7 mila metri quadrati e soddisfa tutte le esigenza di ricambio per le principali marche di autoveicoli ma anche per officine, flotte, trasportatori, aziende di movimento terra, industrie e pubbliche amministrazioni.

L'amministratore delegato Marina Cavedon sta portando avanti il progetto di espansione investendo sul territorio con una precisa filosofia: «Offriamo qualità di prodotti, ma anche di servizio - spiega - per una tempestiva e qualificata risposta al cliente. Il nostro Gruppo si apre al mercato con positività, tant’è che vogliamo incrementare il personale con almeno dieci nuove risorse: giovani meccanici e meccatronici, ma anche periti ed ingegneri informatici per proseguire verso il processo di digitalizzazione già iniziato durante la pandemia. Nel corso degli anni, infatti, la nostra azienda ha sempre sostenuto il territorio formando giovani e meno giovani, offrendo tirocini formativi a persone svantaggiate o in cerca di ricollocamento lavorativo».