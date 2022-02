Premiati per il coraggio e la generosità, encomio a 4 agenti della polizia locale dell'Unione

Era il 10 luglio scorso, dopo mezzogiorno. La polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese era stata allertata per l'incendio di una casetta di legno, ricovero di bombole e materiale infiammabile, in via Bennati a Spinea. Subito una prima pattuglia era accorsa sul posto e, senza esitare, era entrata nel piccolo deposito per cercare di tgliere via quanto più materiale possibile prima che le fiamme potessero estendersi alla vicina abitazione.

Gli agenti bagnandosi con acqua hanno sfidato il rogo entrando nel deposito, e poi una seconda pattuglia era arrivata sul posto per dare man forte man forte e tenere sotto controllo la situazione in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Ieri, a Spinea, quegli agenti hanno ricevuto un encomio dai sindaci Vesnaver e Pavanello per il coraggio dimostrato. «L’ordinaria diligenza prevede di isolare la zona e mettere al sicuro i residenti. I poliziotti si sono spinti più avanti, togliendo bombole e materiali infiammabili - ha detto il comandante del Corpo, Michele Cittadin - e il riconoscimento è la valorizzazione di quel di più che ha permesso alle fiamme, già alte 4 metri, di non arrivare alle case vicine». I premiati sono: il commissario Diego Vivian, l'istruttore Marco Bora, e gli agenti Andrea Manente e Daniele Ferian. «Hanno messo in sicurezza un’area del territorio e protetto i cittadini - ha commentato Martina Vesnaver, sindaco Spinea - sono loro grata e ho chiesto di poterli ringraziare in modo tangibile. Nel territorio la nostra polizia locale si spende ed è giusto riconoscerlo». «Siete un esempio», ha concluso Maria Rosa Pavanello, primo cittadino di Mirano. «Questo è un riconoscimento a tutto il Corpo della polizia dell’Unione. Una dimostrazione del controllo di prossimità, di quel lavoro che noi sindaci abbiamo voluto portare nei Comuni. La situazione era pericolosa, non è certo da tutti rischiare la propria vita».