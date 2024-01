Energia e inquinamento, «l'Italia dovrà valutare il nucleare»

Trovare un'armonia tra il sistema produttivo e la sostenibilità ambientale è possibile? Per le aziende potrebbe essere complicato stare al passo con gli obiettivi europei, specialmente se si considera il contesto economico italiano, composto soprattutto da piccole e medie imprese. Ne ha parlato oggi il ministro dell'ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto a Mestre in occasione dell'incontro "Dalla Cop28 al Nordest", organizzato dalla Cgia. «La difficoltà c'è - ha detto - perché queste realtà non dispongono di risorse sufficienti. Eppure, in gruppo hanno sempre dimostrato di non aver paura di nessuno. Non per niente siamo il paese dei distretti di filiera». Il cambiamento, dunque, «va colto come una nuova opportunità», integrando la sostenibilità «nel modello di governance e nei processi produttivi».

Questo vale a maggior ragione in Veneto, «una delle aree produttive più importanti del paese», dove «c'è la tenacia di dire: non mi fermo a nessun ostacolo, bensì lo supero». La transizione, però, è urgente. «La pianura padana è la più grande area d'Europa con presenza di polveri sottili - ricorda il ministro - dunque la sfida è arrivare il prima possibile ad impiegare energie che non generino emissioni». In quest'ambito, «gli interventi hanno come riferimento tre grandi temi: fabbricati, veicoli e agricoltura». Sul fronte dell'energia, inoltre, l'ipotesi è di prendere in considerazione anche «il nucleare di nuova generazione: al momento opportuno - ha detto Pichetto Fratin - lo Stato dovrà fare una valutazione rispetto al tipo di nucleare», considerato che «in 8-10 anni ci sarà l'opportunità di un nucleare sicuro» ed efficiente.

Per il sindaco Luigi Brugnaro, presente all'incontro, la transizione ecologica «non è una questione di destra o di sinistra, di buono o cattivo, ma di ciò che si può o non si può fare. Se domani passassimo tutti all'elettrico non ci sarebbero colonnine a sufficienza, né cavi e impianti adeguati». La transizione «è un obiettivo», ha aggiunto, da raggiungere «un passo alla volta». In questo senso vanno alcune delle azioni intraprese dal Comune, tra le quali l'investimento nel sistema dei bus a idrogeno.