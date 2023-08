Enfinity global co-fondatore della fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Enfinity Global, leader nel settore dell’energia rinnovabile, diventa co-fondatore della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (FVS). L’iniziativa punta a tutelare e a rivitalizzare la città di Venezia, patrimonio mondiale dell'umanità, attualmente a rischio per l'impatto del cambiamento climatico.

La Fondazione ha l’obiettivo di trasformare Venezia, la sua biosfera e l’intera Regione Veneto in un modello di sostenibilità sociale, ambientale ed economico, replicabile in altre aree, patrimonio mondiale dell’umanità, a rischio in tutto il mondo. In questo contesto, Enfinity Global ambisce ad apportare alla Fondazione la propria esperienza nel campo della sostenibilità energetica e intende contribuire ai lavori dei tavoli tematici dedicati allo sviluppo della filiera dell’idrogeno e alla transizione energetica ed ecologica.

La partecipazione dell’azienda sarà focalizzata principalmente sui temi della decarbonizzazione dei consumi energetici locali, della promozione della nautica sostenibile, dell’implementazione di modelli di economia circolare e della dinamizzazione dell’occupazione locale in tali settori. “L’adesione di Enfinity Global è per noi motivo di doppia soddisfazione, sia per l’ulteriore apporto di competenza sulla sostenibilità energetica alle attività della Fondazione, sia per la provenienza internazionale del nuovo socio cofondatore, a dimostrazione che sensibilità e interesse per le sorti del territorio e della socioeconomia veneziana sono svincolati dall’appartenenza geografica”, dichiara Renato Brunetta, presidente della FVCMS/VSF.

“Siamo entusiasti di far parte della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, unendo le forze con altri partner di livello mondiale leader nel settore della sostenibilità sociale e ambientale. Insieme, cercheremo soluzioni innovative che posizioneranno Venezia come modello di sviluppo urbano sostenibile”, afferma Francesco Cosulich, rappresentante di Enfinity Global presso la Fondazione. “La nostra partecipazione nella Fondazione testimonia il nostro impegno a lungo termine nei confronti dell’Italia e delle sfide ambientali. Da veneziano, sono fiero di essere parte di questo straordinario progetto trasformativo, eredità per le generazioni future”, aggiunge Cosulich.