Enoteca Le Cantine dei Dogi ottiene il Food & Drink Award per il quarto anno consecutivo

Si sono da poco concluse le votazioni per i Food&Drink Awards del magazine inglese Lux Life, che hanno assegnato all'enoteca Cantine dei Dogi di Mirano il "Best wine retail business Italy award 2021": riconoscimento che consolida il successo dell'attività, visto che arriva per il quarto anno consecutivo.

I riconoscimenti ottenuti dall'enoteca negli ultimi anni sono numerosi. Nel 2016 arriva il premio come miglior sito dell’anno nella categoria shopping, davanti a colossi come Amazon, eBay e Groupon. Nel 2020 Vanni Berna viene eletto personaggio dell'anno per la categoria Sala & Hotel nel sondaggio annuale di Italia a Tavola. Un orgoglio per i proprietari Ezio e Vanni Berna che commentano «Siamo emozionati per questo prestigioso risulstato che premia il nostro lavoro e la nostra storia. Vogliamo condividere con tutti la vittoria perché rappresenta il coronamento di un lavoro di squadra che tutto l’anno portiamo avanti per riuscire a garantire il massimo al cliente».

L'enoteca Cantine dei Dogi è rinomata per la sua specializzazione nella consulenza e nella stesura delle migliori carte dei vini di enoteche, ristoranti, trattorie, wine bar ed hotel. Ruolo chiave è svolto dal rapporto con le piccole realtà emergenti nel panorama vitivinicolo italiano ed europeo, peculiarità che permette ai fratelli Berna di interagire con aziende che tramandano da generazioni prodotti tipicamente legati al territorio da cui provengono.