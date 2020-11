Un'enoteca di Mirano vince il Food & Drink Award 2020

L'enoteca Le Cantine dei Dogi di Mirano si aggiudica un alto riconoscimento tra i più ambiti del settore, che conferma l'eccellenza di questa realtà per produzione e distribuzione di prodotti vinicoli di qualità. Si tratta del Food & Drink Award 2020, conferito all'azienda veneta dal magazine Lux Life. È così che un'enoteca di Mirano diventa, per la terza volta, il Wine Retailer of the Year del Veneto per il 2020.

Un premio che torna per il terzo anno consecutivo

Con ben 65 cantine (circa 900 etichette) in esclusiva e un panorama che copre tutte le regioni d'Italia, con anche 5 paesi d'Europa, l'Enoteca riceve questo ambito premio per la sua rinomata specializzazione nella consulenza e nella stesura delle migliori carte dei vini di enoteche, ristoranti, trattorie, wine bar ed hotel, per la flessibilità da sempre adottata con tutti i clienti - mai obbligati ad acquisti di grossi quantitativi, per i tempi di consegna imbattibili, per la consulenza sempre pronta di un esperto Sommelier certificato e soprattutto perché Enoteca Le Cantine dei Dogi collabora, da sempre, con piccole realtà emergenti nel panorama vitivinicolo italiano ed europeo. Questo permette di interagire con aziende che tramandano da generazioni prodotti tipicamente legati al territorio da cui provengono, in un perfetto connubio tra memoria storica e ricerca. Passione, tradizione ed evoluzione sono le parole cardine che accomunano queste realtà così differenti tra loro. Il plus valore di questa collaborazione è il fatto di rendere accessibile a tutti vini di alta qualità.

«Vincere questo premio per tre anni consecutivi è qualcosa di impensabile - commentano i proprietari Ezio e Vanni Berna: ci rende orgogliosi e felici del cammino che stiamo facendo, ci riempie di orgoglio e ci spingono a perseguire un determinato traguardo con impegno e passione (quest'ultima probabilmente è il nostro ingrediente per il successo)»

Enoteca Le Cantine Dei Dogi

Enoteca Le Cantine dei Dogi è un marchio di affidabilità e convenienza nel settore vini dal 2001. Organizza oltre 30 serate enogastronomiche a tema nelle più belle location ogni anno, e sono gli organizzatori di diversi eventi, tra i più noti della zona come “La Grande Festa del Vino “ e “Bollicine in Villa”. In questi anni l’enoteca ha ricevuto diversi riconoscimenti, nel 2016 arriva il premio come miglior sito dell’anno nella categoria shopping, davanti a colossi come Amazon, eBay, Groupon. Il 2017, 2018 e nel 2019 vedono Vanni Berna in nomination a personaggio dell'anno nella sezione Sala & Hotel per la rivista Italia a Tavola, mentre l’enoteca nel 2018 e nel 2019 vince il Food & Drink Award Wine Retailer of the Year - Northern Italy.