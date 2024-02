Enrico Scotton confermato alla presidenza della Pro loco di Noale

Enrico Scotton riconfermato alla presidenza della Pro loco di Noale per altri 4 anni. Ma saranno gli ultimi come presidente, perché, ha precisato «l’associazione deve sapersi rinnovare per essere sempre più inclusiva e innovativa. Dopo 13 anni alla guida dell’associazione, e oltre 40 come socio, si rischia di essere più un ostacolo che una risorsa. Quindi lavoreremo tutti insieme per un rinnovamento, che va costruito per tempo».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

A segnare questo cambio di passo è arrivata la nomina a vicepresidente di Monia Calzavara. Funzionaria di banca, già volontaria attiva, revisore dei conti uscente, nelle intenzioni del nuovo direttivo, potrà in futuro raccogliere il testimone. Entrano a far parte della squadra anche Giampietro Tosato, Lino Cagnin (tesoriere), Ivan Niero (supplente), Enrica Beda, Luigi Fregonese, Giorgia Senno, Giovanna Casarin, Roberto Cecili, Sara Morello, Angela Pellizzon (supplente) e Giulia Orti (segretaria). L’assemblea ha anche istituito il collegio dei probiviri che sarà composto da Stefania Senno, Antonio Agostini, Laura Ciccotosto e Filippo Maccagnin (supplente).

Il nuovo direttivo sarà chiamato tra meno di due mesi alla "prova del fuoco" della 43ª edizione di Noale in Fiore, in programma domenica 14 aprile. «Stiamo lavorando per il ritorno di molti espositori del settore florovivaistico perché la manifestazione deve continuare ad essere un grande mercato di fiori e piante - spiega Calzavara -. Confermato anche il mercatino degli hobbisti, con una scelta tra le centinaia di domande pervenute che privilegi la qualità e la diversità di prodotti esposti».

In occasione dell'importante appuntamento primaverile, Scotton lancia un appello: «Noale in fiore è una straordinaria occasione per la nostra città, soprattutto per le attività economiche, in particolare gli esercizi pubblici che attendono questa festa come la manna dal cielo. Alcuni di loro sono pronti a contribuire ogni anno. Speriamo lo facciano tutti con maggiore convinzione e generosità perché altrimenti saremo costretti a rivalutare il nostro impegno: non siamo qui per chiedere la carità».