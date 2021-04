Esame assistente bagnanti Fisa Venezia post covid 19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Esame corso Assistente Bagnanti FISA MARE a Caorle Un gruppo straordinario che ha ricevuto i complimenti della Comandante della Guardia Costiera di Caorle T.V. ( CP) Maria Giovanna Girardi per le grandi capacità tecniche natatorie, di primo soccorso, di voga e come soccorritori acquatici alla quale vanno i più sinceri ringraziamenti per la professionalità e disponibilità mostrata. Un gruppo formativo coeso ed esperto composto dal Mds Matteo Giardini Delegato Fisa Venezia e Padova, Mds Teofilo Girardini, Istr. Daniele Cuziol, Istr. Marco Cinganotto, il Medico anestesista Francesco Bertoncello e gli aspiranti istruttori Andrea Alzetta e Diego Benato orgoglioso degli allievi appena brevettati."

