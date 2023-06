Maturità 2023, prima prova per oltre 6mila studenti veneziani

Iniziano oggi, con la prima prova scritta di italiano, gli esami di maturità 2023. Da quest'anno si torna pienamente alla formula pre-covid, con due scritti e un orale (era già successo nel 2022, ma stavolta la seconda prova sarà di nuovo nazionale, cioè uguale per tutti gli istituti di uguale indirizzo, invece che ideata dalle singole commissioni). Nella città metropolitana di Venezia i maturandi sono 6.169, dei quali 6.065 interni e 104 esterni. La seconda prova scritta si tiene il 22 giugno.

La prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l'altro di prosa), 3 di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Pochi minuti dopo l'apertura delle buste sono spuntate le prime indiscrezioni sui temi di questo 2023: per le tracce letterarie sono stati scelti Moravia con "Gli indifferenti", pubblicato nel 1929, e Quasimodo con la poesia "Alla nuova luna" del 1958. Due tracce sono dedicate anche a Piero Angela con il suo “10 cose che ho imparato”, l'ultimo libro scritto nel 2022, e a Oriana Fallaci con un riferimento al suo libro "Intervista con la storia". Le altre si basano invece su “L'idea di nazione” di Federico Chabod, su una lettera aperta che nel 2021, in pieno Covid, il mondo accademico inviò all'allora ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi per reintrodurre le prove scritte alla maturità e su un articolo pubblicato nel 2018 su "La Repubblica" dal titolo “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp" a firma Marco Belpoliti.

Tanti "in bocca al lupo" arrivano dal mondo della politica e della cultura. «Fate sogni, ragazzi - è l'augurio rivolto agli studenti dal sindaco metropolitano Luigi Brugnaro -. Pensate in grande e abbiate sempre fiducia in voi stessi. Ognuno è speciale perché unico». Luca Zaia, presidente della Regione, augura «a tutti i 39.356 studenti veneti che stanno per affrontare l’esame di stato di vivere al meglio quella che resterà un’esperienza indelebile nella loro esistenza. Dopo alcuni anni davvero difficili, quest’anno finalmente anche l’esame torna ad una dimensione ordinaria. Una tappa che auguro a ciascuno studente di poter vivere con sana tensione emotiva e con un pizzico di spensieratezza».