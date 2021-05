«Agevolare la ripresa delle attività delle associazioni», le richieste del Pd

«Le associazioni sono una parte fondamentale della nostra società e contribuiscono in modo diretto ed indiretto al welfare cittadino». Così la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale Monica Sambo che, in un'interrogazione sottoscritta da tutti i consiglieri del Pd, ha chiesto all'amministrazione di esentare le associazioni dal pagamento del contributo per la gestione dei locali anche per l'anno 2021. «È essenziale - afferma - porre in essere tutti gli aiuti necessari per evitare che vi possa essere l'abbandono delle attività per la impossibilità di farvi fronte economicamente». Alcune di queste realtà hanno ricevuto da poco le chiavi dei nuovi spazi pubblici assegnati dal Comune con bando. «Le associazioni, fra le difficoltà della pandemia, hanno ancora notevoli difficoltà a ripartire a pieno ritmo con le attività», commenta Sambo.

«Per molte associazioni è una una sorta di anno zero - continua il consigliere Emanuele Rosteghin -. Chiediamo pertanto che sia lanciata una vera e propria campagna cittadina per presentare territorio per territorio le varie realtà associative, favorendo così una nuova partecipazione». Serve infine «un aggiornamento del regolamento al fine di prevedere una più equa distribuzione degli oneri di pulizia dei locali, coinvolgendo anche chi li utilizza gratuitamente o saltuariamente - dice il consigliere Alessandro Baglioni -. Nell'interrogazione chiediamo di chiarire quali debbano essere le prassi per la sanificazione degli ambienti dati in concessione. In questo periodo particolare è necessario agevolare nel migliore dei modi le associazioni che svolgono un ruolo fondamentale per i servizi della nostra città».