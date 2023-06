Esercitazione a porte aperte della Croce Verde Mestre

Buona la prima al parco San Giuliano per la prima esercitazione pratica “a porte aperte” organizzata dall'associazione Croce Verde Mestre. Nello specifico, l'associazione ha allestito 7 diverse “isole formative” dove sono state eseguite davanti ai cittadini dimostrazioni pratiche da parte dei volontari: dalla rilevazione dei parametri vitali, alle manovre di rianimazione.

Immancabile anche la presenza della Protezione Civile di Venezia che, oltre ad aver provveduto al pranzo per tutti i volontari grazie al nucleo specializzato in cucina da campo, ha allestito uno stand dove illustrava come vengono svolte le attività di disinfezione. Recentemente, infatti, alcune squadre di volontari sono intervenute a Solarolo (uno dei comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dall’emergenza) per svolgere attività di disinfezione negli edifici pubblici prima che riprendessero la normale funzione. Ad oggi sono 28 i volontari dei Gruppi comunali che, grazie alla continua formazione e ai mezzi di cui dispongono, sono partiti per offrire il loro supporto e competenze.

Presenti anche l’associazione Baskin Mestre, i cui atleti hanno svolto alcune attività ricreative con i loro para-atleti e il SUEM 118 Venezia con un’isola dimostrativa su manovre salva vita, ma non solo. Uno dei momenti clou della mattinata è infatti stato l'arrivo dell’elicottero del SUEM 118 regionale che, dopo aver calato con il verricello due operatori, è atterrato sul prato sotto gli occhi entusiasti della cittadinanza.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale, l’assessore ai Servizi al cittadino e alle Politiche educative, Laura Besio. «Non potevamo non patrocinare un’iniziativa così meritevole rivolta a famiglie e cittadini, perché credo che il miglior ringraziamento che si possa dare a professionisti e volontari come quelli qui presenti sia quello di agevolare il loro operato nel momento in cui accade un’emergenza e ci troviamo in attesa dei soccorsi».

Dal 1982 la Croce Verde Mestre opera nel territorio comunale, provinciale e nazionale con 12 unità mobili di soccorso (trasformabili in unità mobili di rianimazione), 2 mezzi di soccorso avanzato e 8 idroambulanze per il trasporto presso il centro storico veneziano ed estuario, riuscendo a erogare annualmente oltre 30.000 trasporti a favore della cittadinanza, di cui oltre il 35% su richiesta del Suem 118 di Mestre Emergenza dell’Ulss 3 Serenissima, con la quale la Croce Verde Mestre collabora attivamente dal 1984. L'associazione si occupa del trasporto malati e trasferimenti dei pazienti con reperibilità h24, tutti i giorni dell’anno, oltre ad offrire assistenza ad eventi sportivi, eventi culturali, manifestazione a carattere sociale di piccola e grande rilevanza.

E’ impegnata con il Comune di Venezia nell’assistenza ai “Senza Fissa Dimora”, mettendo a disposizione un’ambulanza una volta alla settimana che effettua un servizio itinerante sul territorio di Mestre, a favore delle persone senza dimora, in collaborazione con gli operatori dell’Unità di Strada della Casa dell’ospitalità, sulla base delle segnalazioni pervenute alla CdO nella giornata. Nel corso del servizio i volontari C.V. possono procedere, su richiesta, a servizi di piccola medicazione di ferite, nonché alla misurazione dei parametri vitali quali Pressione Arteriosa e Saturazione.