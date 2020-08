Esercitazione Fisa presso spiaggia di Pluto a Bibione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

In data 26.7.2020, si è svolta una esercitazione FISA - federazione italiana salvamento acquatico della Delegazione di Venezia e Vicenza con la collaborazione del personale della Guardia Costiera di Bibione comandata dal Primo M.llo Alessandro Chionchio presso la Spiaggia di PLuto a Bibione, una delle più innovative e attente spiaggie volte alla cura e amore verso il cane in riva al mare diretta da Piacenza Franca, prima in Veneto ad aver creduto, 12 anni fa, in questo progetto che unisce la vacanza al mare e la famiglia.

L'Esercitazione FISA Coordinata dal Delegato FISA Venezia Matteo Giardini e dal Delegato FISA Vicenza Teofilo Girardini nella quale hanno operato due unità cinofile FISA e due in formazione che hanno mostrato alcune tecniche di soccorso di figuranti in stato di pre / affogamento con l'utilizzo di "cani bagnino" assieme ai loro conduttori facendo impazzire i presenti, che grazie alla Guardia Costiera di BIBIONE e alla Guardia Costiera Ausiliaria Delta Tagliamento hanno diligentemente mantenuto le distanze minime di sicurezza. Poi si sono susseguite delle dimostrazioni di salvamento acquatico con l'utilizzo della moto d'acqua da soccorso, la tavola da surf Rescue Board e con l'utilizzo dei presidi al galleggiamento come il Rescue Can e Tube.

Alcuni salvataggi sono terminati a riva con delle proprie e vere manovre di soccorso con l'utilizzo in team di Defibrillatore, massaggio cardiaco e somministrazione d'ossigeno in ottemperanza dei protocolli COVID 19 come il famoso Pallone Auto Espansibile. Un'attività interessante è stata la presenza della Associazione MI FIDO DI TE Emergenza Veterinaria di Pordenone diretta da Nicola D’Agostino, che ha organizzato una lezione pratica su come riconoscere alcune emergenze veterinarie come il colpo di calore ed avvelenamento, e ha illustrato l'innovativo servizio 112 con ambulanza veterinaria di ultima generazione.

A porgere i saluti alla Esercitazione è stato il Dott. Prataviera Gianfranco presidente Bibione Spiaggia e dal Direttore Bibione spiaggia Dott. Flavio Maurutto e Impreziosita a conlusione della manifestazione la presenza del vicesindaco Gianni Carrer che ha offerto a tutti i soccorritori un ricco buffet assolutamente delizioso.