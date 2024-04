Banda armata irrompe all'outlet per rapinare una gioielleria: ma è un'esercitazione

Un gruppo di cinque persone armate entra nel centro commerciale, intenzionata a rapinare una gioielleria e a far esplodere la cassa continua di un bancomat. Uno scenario pauroso, ma possibile. Fortunatamente solo un'esercitazione che si è tenuta qualche sera fa al Noventa di Piave Designer Outlet, alla quale hanno partecipato 80 militari delle squadre operative di supporto e di intervento operativo dei carabinieri del 4° Battaglione Veneto, delle aliquote di primo intervento di Padova, degli assetti operativi e specialistici (negoziatori, artificieri e unità cinofile) dei comandi provinciali di Venezia, Padova e Treviso, con la supervisione dei carabinieri del gruppo intervento speciale di Livorno.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il blitz

L’obiettivo dell’esercitazione è stato quello di verificare sul campo la capacità di reazione e coordinamento dei vari reparti dell’Arma. Una volta che i malviventi sono entrati nel centro commerciale, la vigilanza ha disposto l’evacuazione di tutte le aree non interessate dall’evento e la chiusura a chiave dei negozi. Tre rapinatori hanno cercato di nascondersi in un’area all’aperto, mentre gli altri due si sono barricati all’interno di un negozio con un ostaggio.

Mentre i primi tre hanno dovuto arrendersi, i negoziatori sono riusciti a far liberare l'ostaggio e a ottenere la resa di uno dei due malviventi asserragliati nel negozio. L'ultimo, dopo un vano tentativo di fuga da un’uscita di servizio, è stato fermato. A questo punto, gli artificieri e le unità cinofile antiesplosivo hanno ritrovato e recuperato uno zaino abbandonato nei pressi della cassa continua di un bancomat, presumibilmente carico di esplosivo. L’esercitazione si è conclusa con l’esfiltrazione controllata dell’ostaggio, dei visitatori del centro commerciale ed infine dei malviventi, che sono stati consegnati ai militari dell’Arma territoriale per la successiva traduzione in carcere.