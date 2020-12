A D3082 l'esposizione fotografica che promuove la salvaguardia dell’ambiente marino

Una nuova mostra a D3082: la “galleria su strada” veneziana presenta NET | Mandy Barker & CNR – Institute of Marine Sciences, Venice. Si tratta di un progetto di denuncia e un invito all’azione contro l’inquinamento da plastica nei mari attraverso le fotografie di Mandy Barker e la presentazione di una proposta innovativa, coordinata dal CNR, che prevede un nuovo sistema per mappare, rimuovere e riciclare le reti da pesca abbandonate o perse sui fondali marini.

L'esposizione, che sarà ospitata fino al 28 febbraio da D3082, è nata dalla sinergia tra arte e ricerca scientifica per aumentare la consapevolezza e offrire una proposta di azione per la salvaguardia dell’ambiente marino. Un’idea che vede le donne impegnate in prima linea: la fotografa britannica, Mandy Barker e un team di ricerca – quasi interamente femminile – dell’Istituto di Scienze Marine, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Con le sue opere Mandy Barker – fotografa internazionale pluripremiata, il cui lavoro è stato pubblicato in oltre 40 paesi – testimonia il viaggio innaturale dei rifiuti plastici marini attraverso scenari visionari dell’invasione di detriti negli oceani. Sono immagini a prima vista armoniose, ma che diventano sempre più inquietanti una volta messa a fuoco la tematica. Il lavoro della fotografa è quindi di forte impatto emotivo e amplifica il valore del progetto marGnet, cofinanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, coordinato dall’istituto di ricerca CNR - Istituto di Scienze Marine di Venezia e sviluppato in collaborazione con Laguna Project s.n.c, Blue World Institute, Sintol S.r.l. e Techeprojects S.r.l.s. Si tratta di un progetto interdisciplinare innovativo che coniuga sistemi di mappatura, recupero e riconversione dei rifiuti plastici, in particolare delle reti da pesca. Parte essenziale di questa iniziativa è quindi la trasformazione dei materiali recuperati in risorse per un maggiore beneficio economico ambientale e sociale, con lo scopo di promuovere un cambiamento anche nel comportamento dei pescatori verso buone pratiche sviluppando, allo stesso tempo, un’economia circolare.

Arte e ricerca scientifica si uniscono per condividere un unico messaggio: l’invito ad una presa di coscienza e un’azione collettiva condivisa per la risoluzione di un problema urgente e non più procrastinabile. In linea con questi intenti, l’allestimento della mostra è interamente realizzato con materiali ecosostenibili.