Turismo inclusivo, in Veneto parte l'estate senza barriere per 1.000 persone con disabilità

«Promuovere il turismo inclusivo è soprattutto un gesto etico e di grande civiltà a cui il Veneto ha deciso di non abdicare mai, ma di implementarlo sempre con nuove opportunità. Abbiamo visto nelle precedenti edizioni quanto i giovani che sono stati coinvolti nel progetto e abbiamo potuto vivere una esperienza indimenticabile; non solo dal punto di vista umano, ma anche formativo. Anche quest'anno sarà possibile per molti ragazzi vivere un'estate di inclusione e divertimento, gettando anche le basi per un possibile i8mpegno lavorativo futuro». Con queste parole, oggi al Villaggio San Paolo a Cavallino Treporti, l'assessore alla Sanità, Politiche sociali e Programmazione socio sanitaria della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, ha presentato la partenza del progetto "Turismo inclusivo".

Grazie all'iniziativa, ragazzi disabili di tutta la regione potranno provare per la prima volta esperienze lavorative seguiti dal personale delle aziende sanitarie. Per alcuni di loro si concretizzerà anche l’opportunità di poter vivere un’autonomia abitativa e, in alcuni casi, potrebbe profilarsi l’assunzione a tempo indeterminato. Sindaci, datori di lavoro, imprenditori del turismo, inoltre, attiveranno iniziative di inclusività ed accessibilità anche in ambito sportivo e nelle varie eccellenze turistiche del Veneto. Dopo l'esperienza maturata nell'area litoranea con coinvolgimento in questi anni delle Aziende Ulss 3, 4 e 5, quest'anno grazie anche al finanziamento nazionale il progetto è esteso a tutto il territorio regionale, dal mare ai monti. I tirocini lavorativi previsti per le persone fragili o disabili sono circa 60. A questi si aggiungono eventi regionali e locali, di cui circa 15 previsti nel 2022 e altrettanti nel 2023. Saranno coinvolti in questo progetto regionale oltre 1000 utenti.