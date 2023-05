Chioggia, Ztl estesa in Corso del Popolo e agenti in servizio fino all'una di notte

La polizia locale di Chioggia al lavoro fino all'una di notte per garantire un maggior presidio con l'avvicinarsi della stagione estiva. Fino al 30 settembre gli agenti saranno in campo anche dopo la mezzanotte, pronti a intervenire.

In concomitanza con l'attivazione del terzo turno, è stato anche modificato l’orario della Ztl in Corso del Popolo, che è stato esteso fino all’una di notte anche in questo caso fino al 30 settembre. Come già avvenuto l’anno scorso, visto che in Corso del Popolo parte nord, durante la stagione estiva, soprattutto in orario serale si verifica un intenso traffico pedonale, l'amministrazione ha deciso estendere l'orario di limitazione alla circolazione dei veicoli. Le autorizzazioni già rilasciate per il transito e la sosta nella Ztl dalle 10 alle 20 hanno valore anche durante l'orario di protrazione.