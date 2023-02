Esu Venezia aderisce alla Green Food Week 2023

Cinquecento pasti, caratterizzati da un menù a base di pietanze a basso impatto ambientale, con alimenti vegetali a filiera corta e con ingredienti che tutelino la fertilità del suolo, come ad esempio i legumi. A proporli il prossimo giovedì nelle proprie mense universitarie sarà Esu Venezia, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario, che ha aderito alla Green Food Week 2023.

La "settimana verde", che coinvolgerà varie realtà a livello nazionale, è promossa con l’obiettivo di fare rete fra istituzioni e aziende per sensibilizzare la popolazione sul significato e il valore del cibo amico del Pianeta. Ma anche per apprezzare i prodotti a chilometro zero del territorio ed evitare gli sprechi. Così il presidente di Esu Venezia, Piergiovanni Sorato: «Abbiamo aderito alla Green Food Week 2023 perché anche noi vogliamo fare la nostra parte, condividendo con i nostri studenti messaggi e valori che riteniamo molto importanti, come la difesa delle nostre tradizioni e del cibo che nasce dalla terra, nel rispetto dell’ambiente. Peraltro – aggiunge Sorato – riteniamo che formare consumatori consapevoli del patrimonio agricolo del nostro territorio possa contribuire a dare slancio al settore primario, da sempre centrale nell’economia veneta e italiana».