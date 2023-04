San Donà, un mese di iniziative per il centenario dell'Aeronautica

Un vero caccia ancora in servizio in piazza e un pezzo originale di un aereo nemico abbattuto dall’eroico aviatore sandonatese Medaglia d’oro Giannino Ancillotto. Nel suo ricordo a dieci anni dal centenario della morte e con una serie di iniziative che prenderanno il via il 29 aprile, anche San Donà festeggia il centenario dell'Aeronautica Militare, iniziato ufficialmente il 28 marzo scorso.

Da sabato prossimo al 1° maggio in Piazza Indipendenza, accanto all’imponente monumento a lui dedicato, sarà infatti posizionato un Amx che sarà possibile vistare al suo interno grazie ai piloti dell'Aeronautica Militare. Le celebrazioni avranno inizio alle 9.30 con un alzabandiera in Piazza Indipendenza e il sorvolo di un aereo storico dell’epoca, cui seguirà il taglio del nastro della mostra storica dedicata all’asso della I guerra mondiale (alla Galleria Civica fino al 28 Maggio) che ospiterà materiali storici provenienti direttamente dal Museo Ancillotto dell'omonimo Aeroporto militare di Sant’Angelo a Treviso, sede del 3° Reparto manutenzione aeromobili e armamenti: tra essi per la prima volta sarà esposta la deriva di un Brandeburg C1, aereo abbattuto da Ancillotto il 27 ottobre del 1918.

«Il centenario dell’Aeronautica Militare è un evento che si presta a molteplici spunti di riflessione, tra cui il riconoscente ricordo di tutti quegli aviatori che hanno permesso di costruire l’aeronautica odierna, come Ancillotto, una delle maggiori personalità storiche dell'aviazione italiana cui è dedicato il nostro aeroporto», dichiara il Colonnello Edoardo Pilone che ha collaborato con il direttore dei Musei civici Sara Campaner nell’allestire il programma di iniziative lunghe un mese: «Proprio attraverso la figura di Giannino Ancillotto, San Donà è da sempre legata all'idea del volo e che l'Aeronautica Militare abbia voluto condividere con noi i festeggiamenti è un onore per la città».



La mostra, mediante l’App gratuita già in uso al MUB Museo della Bonifica, sfrutterà la realtà aumentata per far vivere un’esperienza immersiva ai visitatori, con una sezione dedicata agli “Eroi dell'aria”, fra i quali è annoverato ufficialmente Giannino Ancillotto coi suoi 11 abbattimenti certificati. Nelle celebrazioni, oltre ai Musei civici, sono coinvolte anche le scuole, le librerie Raggiungibile e Modena, gli aderenti al Patto per la Lettura, per una festa sul tema del volo e dell'aeronautica fatta di letture, mostre didattiche, laboratori, presentazioni di libri, visite guidate al MUB e al Monumento Ancillotto in Piazza.